Nach Baustopp: Neuer Bauantrag Waldhotel Hochelten gestellt

Die Baustelle am Waldhotel Hochelten in Emmerich wurde im Herbst 2019 erstmal stillgelegt. Eine neue Baugenehmigung ist erforderlich.

Emmerich-Hochelten Seit Herbst 2019 herrscht am Waldhotel Hochelten Baustopp. Jetzt hat Frank Gesthuizen neuen Bauantrag bei der Stadt Emmerich gestellt.

Über in Jahr hat es gedauert, bis Frank Gesthuizen, Inhaber des Waldhotels Hochelten, nach dem einen neuen Bauantrag für den Umbau des Hotels auf dem Eltenberg hat stellen können: "Ich habe am 18. Dezember den Bauantrag bei der Stadt Emmerich eingereicht", so der Niederländer, der bereits 2014 mit seiner Familie das seit 2008 leer stehende, sanierungsbedürftige Hotel in exponierter Lage gekauft hat.

Warten auf die Baugenehmigung

Wie berichtet hatte das Verwaltungsgericht Düsseldorf einem Nachbarn Recht gegeben und per einstweiliger Verfügung einen Baustopp erwirkt. Das Gericht erachtete die Rahmenbedingungen für die vorgesehenen Geschäfte als nicht ausreichend und kassierte die Baugenehmigung.

"Wir haben alles geändert, was der Nachbar bemängelt hatte. Es hat sehr lange gedauert. Die Stadt Emmerich wollte keine neuen Fehler machen und war sehr zurückhaltend", so Gesthuizen. Auch die Dehoga hatte den Hotelier beim Antrag unterstützt. Details dazu, was genau nun alles geändert wurde, möchte der Betreiber erst vorstellen, wenn die Baugenehmigung vorliegt. Knackpunkte sind sicherlich der Lärmschutz und das Parken.

Bei Baugenehmigung sind erstmal Handwerker neu zu suchen

Und das sei hoffentlich schnell der Fall. Gibt es grünes Licht, dann sei sicherlich mit einem weiteren halben Jahr Bauzeit zu rechnen. "Ich muss mir erstmal wieder alle Handwerker neu zusammen suchen. Die sind natürlich alle abgesprungen", sagt Gesthuizen. So langsam, gesteht der Niederländer, vergehe ihm die Lust an dem Mammutprojekt. Sicherlich habe er aktuell "Glück im Unglück", dass ihm ob der Corona-Lage ohnehin keine Geschäfte verloren gehen. Aber wenn die Pandemie es wieder zulässt, dann möchte die Familie doch endlich an den Start gehen können.

Zweifelsohne ist der Umbau des Waldhotels im doppelten Sinne das Leuchtturmprojekt im Zuge des Masterplans Hochelten, mit dem auch eine behutsamer Tourismus auf dem Eltenberg gefördert werden soll. Vom Hotel aus ist ein herrliche Ausblick auf das Rheintal gegeben.

