Passfotos im Amt: Fotogeschäfte hoffen auf neue Pläne

Dürfen Passbilder bald nur noch im Amt gemacht werden? Diese Pläne der Bundesregierung haben in den vergangenen Tag für heftige Reaktionen in der Foto-Branche gesorgt: Auch Fotogeschäfte in Emmerich und Rees fürchten um ihre Existenz, sollte es tatsächlich so kommen. Sie dürften deshalb mit einer ersten Erleichterung zur Kenntnis genommen habe, das Innenminister Horst Seehofer am Freitag eine Entschärfung des geplanten Gesetzes angekündigt hat.

Bisher sieht der Entwurf des Ministeriums vor, dass Fotos für einen Reisepass oder Personalausweis nur noch bei der zuständigen Behörde gemacht werden dürfen – in Emmerich wäre dann das Bürgerbüro zuständig, in Rees der Bürgerservice. Grund für die angedachte Änderung des Gesetzes ist die Sorge vor Bildmanipulationen, etwa durch das sogenannte Morphing, wobei Bilder von mehreren Gesichtern zu einem verschmelzen. In den Behörden müssten dafür spezielle Fotoautomaten angeschafft werden. Bis 2022 soll die Änderung umgesetzt sein.

„An dem Tag, an die Fotos nur noch im Amt gemacht werden dürfen, kann ich meinen Laden zu machen“, sagt Wahid Valiei, der in Rees den Kanndu-Fotoshop betreibt. „Passfotos sind meine Haupteinnahmequelle, ohne sie wäre ich ruiniert.“

Fotogeschäft in Rees setzt auf Lösung des Innenministeriums

Die Betreiber des alteingesessenen Fotogeschäftes Ertel in Emmerich sehen es ähnlich. „Wenn die Pläne durchkommen, hören wir auf“, sagt Mit-Inhaberin Hannelore Ertel. „Passbilder sind mittlerweile unser Hauptgeschäft.“ Sie könne die Pläne nicht nachvollziehen. „Das wäre nicht nur für die Foto-Branche schlecht, so sterben in den Innenstädten noch mehr Geschäfte.“ Sie und ihr Mann hoffen, dass es tatsächlich noch zu einer Änderung des Gesetzentwurfes kommt.

Die Chancen dafür stehen offenbar gut. Nach massiver Kritik von Fotografen und Verbänden will das Bundesinnenministerium wohl doch nicht vorschreiben, dass Passfotos nur noch im Bürgeramt aufgenommen werden dürfen. Innenminister Seehofer verspricht nun, dass beides erlaubt sein soll. Der Antragsteller kann also selbst entscheiden, ob er vor dem Gang zum Amt erst noch zum Fotografen geht, um dort ein biometrisches Foto machen zu lassen. Die Verbände und die Bundesländer haben noch bis zum 28. Januar Gelegenheit, zu dem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen.

Infobox Hintergrund zum Thema Ziel der neuen Regelungen im Pass- und Ausweisgesetz ist es, die Fälschungssicherheit weiter zu erhöhen, Bildmanipulationen sollen dadurch verhindert werden. Nach Angaben aus dem Innenministerium sind deutschen Sicherheitsbehörden drei Fälle von gemorphten Lichtbildern in Reisedokumenten bekannt – in einem Fall ging es um einen deutschen Reisepass.

Das Ministerium sucht jetzt nach einem Weg, der den Sicherheitsinteressen Rechnung trägt, ohne die Fotografen zu benachteiligen. Wie der genau aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Eine Möglichkeit wären beispielsweise spezielle Regelungen für eine Übertragung vom Fotogeschäft direkt zum Bürgeramt, etwa durch ein Zertifikat. „Das wäre eine gute Lösung für alle Seiten“, sagt Fotograf Wahid Valiei aus Rees. „Die Regelung wäre gut für die Sicherheit und gut für uns Fotostudios.“

Emmerich: Das sagt die Stadt zu den Automaten

Im Bürgerbüro der Stadt Emmerich gibt es derzeit ohnehin keinen Automaten. „Eine Anschaffung ist kurzfristig auch nicht geplant und wäre in den derzeitigen Räumlichkeiten auch nicht realisierbar“, sagt Stadtsprecher Tim Terhorst. Sollte das Bürgerbüro irgendwann umziehen, könnte man die Anschaffung eines Automaten vielleicht neu diskutieren.

Die Stadt sieht aber durchaus Vorteile in den Geräten. „Ein Automat im Bürgerbüro könnte natürlich auch für den Bürger von Vorteil sein“, sagt Terhorst. Es gibt ja erste Bürgerämter, wo derartige Automaten schon eingesetzt werden.“ (mit dpa)