Die Polizei sucht Zeugen zweier Unfallfluchten in Emmerich.

Emmerich In den vergangenen Tagen kam es in Emmerich zu zwei Unfallfluchten. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Mithilfe.

Zwei Unfallfluchten, die sich in den vergangenen Tagen ereignet haben, meldet die Polizei auf dem Stadtgebiet Emmerich. So kam es zwischen vergangenem Sonntag und Dienstag zu einer Unfallflucht auf dem Grollschen Weg.

Eine Anwohnerin hatte ihren VW am Sonntag gegen 16 Uhr auf Höhe der Hausnummer 1 geparkt und entdeckte frische Unfallschäden an ihrem Wagen als sie am Dienstag gegen 15.15 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte.

Nicht um den Schaden gekümmert

Der Schadensverursacher war weggefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ebenfalls eine Unfallflucht meldet die Polizei für Dienstag.

Gegen 16.05 Uhr kam es wohl auf dem Schotterparkplatz an der Straße "Kleiner Wall" zu einem Verkehrsunfall bei dem ein geparkter Hyundai beschädigt wurde.

In Richtung Post geflüchtet

Nach ersten Zeugenangaben setzte ein dunkler Ford Focus mit niederländischem Kennzeichen zurück und kollidierte dabei mit der Fahrertür des Hyundai. Anschließend fuhr der Ford in Richtung Post weg, ohne sich um den Verursachten Schaden zu kümmern.

Hinweise zu den Unfallverursacher nimmt die Polizei Emmerich unter der Telefonnummer 02822/7830 entgegen.

