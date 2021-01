Real-Markt in Rees: Noch ist keine Entscheidung gefallen

Rees Ob der Real-Markt in Rees von Kaufland oder Globus übernommen wird, ist noch nicht entschieden. Zurzeit wird eine Anlage modernisiert.

Das Bundeskartellamt hat den Verkauf von über 100 Real-Filialen an Kaufland und Globus genehmigt. Für die Filiale in Rees aber gibt es bislang noch keine Entscheidung, das teilte Pressesprecher Frank Grüneisen auf NRZ-Nachfrage mit.

++++In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Emmerich, Rees und Isselburg. Den E-Mail-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.++++

Für einige Spekulationen hatten Bauarbeiten im Reeser Real-Markt gesorgt, die Grüneisen jedoch mit einer Modernisierung der Gewerbekälteanlage erklärt: "Diese Arbeiten sind von langer Hand geplant und stehen nicht im Zusammenhang mit einer eventuellen Abgabe des Marktes an Wettbewerber." Die Umbauarbeiten würden voraussichtlich noch einige Wochen in Anspruch nehmen.

Real in Rees: Weniger Kunden kaufen mehr ein

Der Betrieb laufe daher vorerst unverändert weiter. Aktuell seien am Standort Rees rund 100 Personen beschäftigt. Aktuelle Vergleichsdaten zum Vorjahr zeigten, dass zwar der Bonwert (Summe des einzelnen Einkaufs in Euro) pro Einkauf in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen ist, die Kundenfrequenz dagegen im Vorjahresvergleich etwas sinkt. Es kämen also etwas weniger Kunden als vorher, die dann jedoch direkt ihren Wocheneinkauf tätigten.