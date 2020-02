Rees: 100 Jahre lebt Wilhelmine Terstegen im Lensingshof

Haldern. Wilhelmine Terstegen feierte ihren 100. Geburtstag. Am 26. Februar 1920 wurde sie auf dem Lensingshof in Herken geboren, wo sie heute noch lebt.

Es ist eine ganz besondere Gnade: Vor 100 Jahren wurde Wilhelmine Terstegen auf dem Lensingshof am Herkener Weg geboren und heute noch lebt sie hier. Am Sonntag wird der Geburtstag im Kreis ihrer vier Kinder, neun Enkel und zwölf Urenkel nebst Familie und Freunden im Lindenhof in Haldern gefeiert.

Vier Generationen leben auf dem Lensingshof. So hat Wilhelmine Terstegen immer die Familie um sich, ihren Sohn mit seiner Frau und zwei Enkelinnen mit Familie und den Urenkeln. Was besonders schön ist: Die Hundertjährige ist noch geistig fit, kennt alle ihre Lieben mit Namen, nur das Gehör hat nachgelassen, ebenso die Mobilität. An ihrem Ehrentag strahlt sie die Gratulanten an, wie Ortsvorsteher Theo Kersting und Bürgermeister Christoph Gerwers. Und die Besucher sind überrascht über die gut aussehende, fast faltenfreie Jubilarin.

Ein Apfel pro Tag ersetzt den Arzt

Die Jubilarin hat ein Rezept, das sie über die Jahrzehnte gesund gehalten hat: „Ein Apfel pro Tag ersetzt den Arzt!“ Das ist ihr bis heute wichtig. Aber auch bei ihren Kindern und Enkelkindern hat sie dafür gesorgt, dass sie nicht ohne Apfel aus dem Haus gingen.

Heute hört man sie oft sagen: „Hätte ich damals nur die Zeit gehabt, die ich heute habe!“ Denn auf dem elterlichen Bauernhof gab es immer viel Arbeit. Ihr Vater war bereits vor dem Krieg verstorben. Das Haus war im Krieg abgebrannt und wurde 1948 wieder neu aufgebaut. Nur kurzfristig kam die Familie bei Nachbarn unter, doch über diese schwere Zeit mochte Wilhelmine Terstegen nie sprechen. Wohl aber über ihre Arbeit auf dem Hof.

Mit 76 Jahren belegte die Jubilarin einen Sportkurs

„Wie oft war meine Mutter auf dem Heuboden bei größter Hitze“, erinnert sich Tochter Sybille Hölper. Schweine, Kühe, Hühner, Gemüse – vor der Zentralisierung der Landwirtschaft war der Hof breit aufgestellt. Die Mutter von Wilhelmine Terstegen übernahm als die Kinder klein waren das Kochen. Im Jahr 1980 verstarb der Ehemann der Jubilarin 65-jährig. Sie selbst hielt sich mit Sport fit. Mit 75 Jahren meldete sie sich bei der Sportgruppe von Marga Terstegen an, bis 86 Jahren war sie hier aktiv, zudem folgte sie Gymnastikübungen am Fernsehen.

Sport und Kirche sieht sie besonders gerne im Fernsehen

Als die Enkel klein waren, brachte die Oma sie mit dem Fahrrad zur Schule. „Gerne hat sie mit uns ‘Mensch ärgere dich nicht’ gespielt“, erinnert sich Enkel Sebastian. Und wenn sie für ihn Arme Ritter zubereitete, war er als Kind besonders froh. Bis zu ihrem 87. Geburtstag fuhr Wilhelmine Terstegen noch Auto. Heute wird sie gefahren. Aber wenn immer es geht, ist sie am liebsten an der frischen Luft.

Gerne sieht sie Sportveranstaltungen im Fernsehen, was sie dank Infrarot-Kopfhörer noch gut verfolgen kann. Ganz wichtig ist für sie, die sonntägliche Gottesdienstübertragung im Fernsehen zu verfolgen. „Und dabei betet sie auch mit“, weiß Schwiegertochter Kordula Terstegen. Auch das wird ihr zum gesegneten Alter verholfen haben.