Rees: Abriss auf Ex-Niag-Gelände ab dem 14. April

Rees. Trotz der Corona-Krise laufen die Arbeiten am neuen Reeser Stadtgarten-Quartier am Delltor weiter: "Am 14. April ab 7 Uhr starten die Abriss-Arbeiten auf dem ehemaligen Niag-Betriebsgelände", kündigt Wirtschaftsförderer Heinz Streuff an. Und auch Andreas Hüls, Projektentwickler und Investor der gleichnamigen Bocholter Gruppe, bestätigt: "Bei uns läuft alles planmäßig". Wie mehrfach berichtet, entsteht auf dem früheren Niag-Gelände ein Mix aus Wohnen, Gewerbe und Dienstleistung.

Rund 27,5 Millionen Euro werden laut Geschäftsführer Andreas Hüls in Rees investiert. Ab dem 6. April starten auf dem Gelände, das bereits ab dem 3. April gesperrt wird, archäologische Schürfungen. Von den Sperrungen ist zudem der Kettenbergswall betroffen. "Auch das Ex-Areal der Post wird entwickelt, und zwar durch Investor Paul Lütkenhaus aus Rees. Der fange mit den Abrissarbeiten aber etwas später an, so Streuff, weil er erst auf den genehmigten Bauantrag warten möchte.

Zwei Verdachtsfälle müssen noch geklärt werden

Besonders vorsichtig werden die Abrissarbeiten verlaufen, weil es noch zwei Verdachtsfälle aus Kriegszeiten unter den Niag-Gebäuden gibt. Das hatte man bei Sondierungen festgestellt. Das Bauplanungsrecht stehe jedenfalls, jetzt sei man dabei, bei den Bauanträgen "das Fein-Tunning" abzustimmen, sagt Heinz Streuff. Eigentlich wollten Projektentwickler und Stadt die Bauanträge gemeinsam beim Kreis Kleve einreichen, was jetzt aber wegen der Corona-Krise nicht gemacht wird.

Die Abriss-Arbeiten werden voraussichtlich zwei, drei Monate dauern, so die Stadt. Es soll zügig vonstatten gehen, weil es zu Staub- und Verkehrs-Beeinträchtigungen kommen werde. Das Material, so Andreas Hüls, müsse auch vor Ort sortiert werden. Er gehe davon aus, meint der Projektentwickler, dass die Rohbau-Arbeiten auf dem Niag-Gelände im Frühling 2021 beginnen können.

Bauzeit auf dem früheren Niag-Gelände beträgt 24 Monate

Die Errichtung des Stadtgarten-Quartiers am Delltor ist für Rees seit vielen Jahrzehnten das größte innerstädtische Bauprojekt. Entsprechend groß sind die Erwartungen. Und schon nächste Woche, und zwar am Mittwoch, 8. April, sollen laut Wirtschaftsförderer die notariellen Verträge unterschrieben werden. Was das Projekt des Reeser Investors fürs frühere Post-Gelände betrifft, das etwas kleiner ist und ebenfalls einen Mix aus Kleingewerbe und Wohnen betrifft: Die Bauzeit soll hier 12 bis 15 Monate betragen, fürs Niag-Gelände etwa 24 Monate.

Übrigens: Da der alte Betriebshof von vielen Dauerparkern als Parkfläche genutzt wird, wurde von der Stadt bereits vor einem Jahr ein neuer Parkplatz am Westring mit 72 Parkplätzen, davon zwei Behinderten-Flächen, zur Verfügung gestellt. Ebenso wie auf dem ehemaligen Betriebsgelände kann auf dem neuen Parkplatz unbegrenzt und kostenfrei geparkt werden.