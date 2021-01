Rees: Apotheken-Impfteam verimpft 352 Dosen in Altenheimen

Das Impfteam der Apotheke am Stadtgarten: Durch die sehr gute Organisation der Heimleitungen und des Ärzteteams wurden in St. Joseph Millingen 112 Impfdosen und in St. Marien Haldern 240 Impfdosen verabreicht.

Rees Das Impfteam der Apotheke am Stadtgarten in Rees hat war in den Altenheimen St. Josef Millingen und St. Marien Haldern aktiv.

Das Impfteam der in Rees hat in Zusammenarbeit mit den Praxen Dr. El Nounou (DoctoRees), Dr. Balaom, Dr. Ryan und Dr. Floehr für einen reibungslosen Ablauf der Impfaktion in den Altenheimen St. Josef Millingen und St. Marien Haldern gesorgt.

Die Rekonstitution des hochempfindlichen Impfstoffs hat Apothekerin Hasna El Nounou geleitet. Das Team hat dabei viel Wert auf eine pharmazeutisch genaue Aufbereitung gelegt.

Gute Organisation der Heimleitungen

Durch die sehr gute Organisation der Heimleitungen und des Ärzteteams wurden in St. Joseph Millingen 112 Impfdosen und in St. Marien Haldern 240 Impfdosen verabreicht. Es hat sich erneut gezeigt was Ärzte und Vor-Ort-Apotheken leisten können und wie wichtig sie für die Wohnortnahe Versorgung sind, heißt es dazu von der Apotheke am Stadtgarten.