Rees: Aspel-Gymnasiasten erstellen zum Gedenktag Podcast

Rees Geschichtskurs vom Gymnasium Aspel befasst sich zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus mit Nürnberger Prozessen.

Wie in den letzten Jahren befasst sich wieder ein Geschichtskurs am Gymnasium Aspel in Rees unter Leitung von Lehrerin Anja Broll mit der Ausarbeitung von Beiträgen zum Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar. Aus gegebenem Anlass haben sich die Schüler für eine digitale Variante des Gedenkens entschieden und produzieren Podcasts zu vier Schwerpunkten.

Die Auseinandersetzung mit den Nürnberger Prozessen ist anlässlich des 75. Jahrestages in den Medien sehr präsent und biete den Schülern und Schülerinnen unter dem Aspekt der erstmaligen Verhandlung von "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" einen roten Faden für den Gesamtbeitrag, so die Pädagogin. Eine Gruppe stellt Erfahrungen mit Rassismus in der Vergangenheit (30er Jahre) und in der Gegenwart vor.

Streaming-Angebot ab dem 27. Januar

Im dritten Beitrag widmen sie sich dem Schicksal der Reeser Familie Wolff, die bislang in den Stolperstein-Beiträgen noch nicht berücksichtigt wurde. Außerdem werden neben den jüdischen Opfern auch andere Gruppen vorgestellt, die bei den Gedenkveranstaltungen oft in den Hintergrund rücken, zum Beispiel Homosexuelle, Menschen mit Behinderung und so genannte Asoziale.

Es ist geplant, dass die Schüler ihre Beiträge in den nächsten Tagen zu Hause aufnehmen und diese dann zu einem Podcast zusammenfügen. Das fertige Produkt wird an die Stadt Rees weitergeleitet und steht dort auf der Homepage ab dem 27. Januar als Streaming-Angebot zur Verfügung.