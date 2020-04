Rees: Bauhof beklagt immer mehr wilde Müllkippen

Die Menschen sind jetzt mehr daheim, bestellen Dinge im Internet, entrümpeln fleißig. Klar, dass es nicht nur mehr Papiermüll und Kartonagen gibt. Darauf weist auch die Firma Schönmackers hin, zuständig unter anderem für die Abfallentsorgung in Rees und Emmerich. "Wir bitten die Bürger wohl, von einer nicht notwendigen 'Entrümpelungsaktion`abzusehen", so die Sprecherin, um Engpässen bei der Entsorgung frühzeitig entgegen zu wirken.

Alle Abfallbehälter würden auch zur Zeit regulär geleert. "Wir bitten die Bürger, die Tonnen am Abend vorher rauszustellen, da wir aufgrund der aktuellen Lage situationsbedingt reagieren müssen und wir keine genaue Uhrzeit angeben können", heißt es weiter. Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, werde zeitversetzt gearbeitet. Genaue Zahlen dazu, wie viel mehr an Müll zurzeit auch in Rees und Emmerich zusammen kommt, könne man nicht sagen. Das sei korrekt erst im Mai möglich.

Sogar zerlegtes Gartenhaus, Türen und Schränke in der Natur abgelegt

Andreas Böing, Leiter vom Reeser Bauhof am Melatenweg, ärgert sich indes über eine unschöne Entwicklung. "Bei uns im Stadtgebiet hat die Zahl von wilden Müllkippen deutlich zugenommen", sagt er. Und das, obwohl anders als etwa in Emmerich der Wertstoffhof zu den üblichen Zeiten freitags und samstags weiter geöffnet hat. "Natürlich mit den notwendigen Schutzmaßnahmen", ergänzt Böing.

Aber immer häufiger melden sich aufmerksame Bürger, die erbost darüber sind, dass Müll und Sperrgut einfach in der Landschaft abgestellt werde. "In Haldern haben Leute sogar ein Gartenhaus zerlegt und einfach in der Natur entsorgt", sagt Andreas Böing. Am Alten Deichweg in Bienen etwa mussten seine Leute unter anderem Zimmertüren und Schränke abholen und entsorgen, und In der Wittenhorst gab's ähnliche Einsätze.

Müll wild zu entsorgen kann teuer werden

"Das müssen nicht unbedingt Reeser sein, die das tun", glaubt der Mann vom Betriebshof. Der daran erinnert, dass es teuer werden kann, sollte man dabei erwischt werden, Müll wild in der Natur zu entsorgen. Im Übrigen hätte sein Team, das in Corona-Zeiten sicherheitshalber auch im Zwei-Schicht-Betrieb arbeitet, wirklich derzeit wichtigeres zu tun, als wilde Müllkippe wegzuräumen.

Abfalltrennung in Covid-19-Zeiten

Da viele Menschen pandemiebedingt zuhause sind, fällt oftmals auch mehr Abfall an. Deshalb ist das richtige Trennen der Abfälle besonders wichtig. Denn nur so gelangen die Wertstoffe weiterhin in die Verwertung und die Restmülltonne ist nicht so schnell überfüllt.

Daher muss Papier und Pappe in die blaue oder grüne Papiertonne, Pflanzenabfälle in die braune Tonne, Verpackungen in die gelbe Tonne sowie Konservengläser und Flaschen in die Glaskörbe, so die Kreis Klever Abfallwirtschaft (KKA).

Manche nutzen jetzt die Zeit, um Haus und Garten zu entrümpeln. Dabei muss aber beachtet werden, dass die Entsorgungszentren in Bedburg-Hau-Moyland und in Geldern-Pont derzeit geschlossen sind. Aussortierte Sachen sollen zuhause gelagert werden, um sie zu

einem späteren Zeitpunkt sachgerecht zu entsorgen.

Vorgehen bei Covid-19-Verdachtsfällen

Nur Haushalte, in denen infizierte Personen oder begründete Verdachtsfälle von Covid 19 in häuslicher Quarantäne leben, sollen ihren Abfall laut Empfehlung des Bundesumweltministeriums nicht sortieren, so die Kreis Klever Abfallwirtschaft. In diesem Fall sollen alle Abfälle in stabilen, möglichst reißfesten Müllsäcken gesammelt werden und dann zugeknotet oder sicher verschlossen in die Restmülltonne gegeben weden.

Spitze und scharfe Gegenstände sollen in durchstichsicheren

Einwegbehältnissen verpackt sein. Glasabfälle, Pfandverpackungen, Elektro- und Elektronikabfälle, Batterien und Schadstoffe können dann nach der Gesundung und dem Aufheben der Quarantäne getrennt enstorgt werden.