Rees: Bauhof ermittelt jetzt Frostschäden an Straßen

Rees. Der Winter war extrem mild, die Frostschäden an Straßen halten sich in Grenzen. Bauhof checkt jetzt die Straßen. Im Sommer wird repariert.

Es gab einmal Blitzeis vor etwa drei Wochen. Dazu einige Einsätze, zu denen die Mitarbeiter des Bauhofes im Rahmen des Winterdienstes ausrücken mussten. Doch unterm Strich zeigte sich der Winter von seiner extrem milden Seite. „Zu tun gab’s trotzdem viel“, sagt Bauhof-Leiter Andreas Böing. Und freut sich über deutlich weniger Frostschäden an den Gemeindestraßen als sonst üblich.

Human sei er gewesen, der Winter, der eigentlich keiner war, meint Böing. Was man beim Bauhof schon alleine an den Rufbereitschaft-Stunden ablesen kann. „Wir hatten rund 10.000 Stunden. Normalerweise, in einem durchschnittlichen Winter, sind es 80.000 bis 90.000 Stunden“, rechnet er hoch. Und ganze 25 Tonnen Salz mussten gestreut werden, um Straßen und Gehwege passierbar zu machen. Üblich seien sonst etwa 120 Tonnen.

Wegen des trockenen Sommers gibt’s mehr sogenannte Netz-Risse

Statt sich also um Schneepflug und Streuwagen zu kümmern, konnten die Bauhof-Mitarbeiter rausfahren, um etwa Gehölze zurückzuschneiden oder Straßen-Bankette in Ordnung zu bringen. „Die Rufbereitschaft in Sachen Winterdienst haben wir jedenfalls schon Anfang Februar wieder aufgehoben“, erklärt der gelernte Gärtner-Meister. Acht Leute standen in dieser Zeit von fünf Uhr in der Früh bis 20 Uhr bereit, um notfalls sofort mit dem Streudienst starten zu können.

Solche Frostschäden sind selten auf den Straßen im Stadtgebiet. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Doch auch wenn in diesem Winter deutlich weniger Frostrisse als sonst festzustellen sind, haben die Trockenrisse, sogenannte Netz-Risse, wegen des extrem heißen Sommers deutlich zugenommen. Und die Schäden müssen ebenso wie die Frostrisse in Ordnung gebracht werden. Das passiert im Sommer.

Im Juli ist wieder ein Reparaturzug vor Ort

Zurzeit sind Mitarbeiter unterwegs, um eine Schadensaufnahme vorzunehmen. Dann kommt im Juli ein sogenannter Reparaturzug, den sich der Bauhof wie üblich für etwa einen Monat von einem Bitumen-Hersteller mietet. Zunächst wird eine Bitumen-Emulsion auf die beschädigte Fahrbahn gespritzt, dann werden die Risse mit 2,5 Millimeter starkem Split abgedeckt.

Im Jahr werden alleine in Rees etwa 150 Tonnen Emulsion und 1200 Tonnen Split eingesetzt. Kostenpunkt: etwa 160.000 Euro, inklusive Reparaturzug. Auf dem sitzen ein von der Firma gestellter Fahrer und fünf Bauhof-Mitarbeiter. „Hinzu kommt noch ein Mann von uns, der für die Verkehrssicherung zuständig ist“, sagt Böing. Nach dem Einsatz sind die Straßen wieder in Ordnung.

Bis zu 100.000 Quadratmeter kaputter Straßen werden pro Jahr ausgebessert

Wobei gut 90 Prozent der Risse auf Wirtschaftswegen ausgebessert werden. Die sind durch schwere landwirtschaftliche Geräte besonders strapaziert. „Pro Jahr bessern wir etwa 90.000 bis 100.000 Quadratmeter an Straßenbelag aus“, sagt der Mann vom Bauhof. Aufwendiger ist es übrigens, wenn in den Ortschaften repariert wird. Da müsse man natürlich viel mehr Rücksicht auf Verkehrsteilnehmer und Anwohner nehmen, etwa wegen der Staubbelästigung. Und natürlich müsse die Kehrmaschine dabei sein.