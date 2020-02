Rees: Die Empeler Narren boten ein tolles Showprogramm

Wenn Zeremonienmeister Stefan Rulofs mit seinem Schellen behangenen Zeremonienstab, sein Gefolge aus Elferrat und Funkemariechen durch den bunt geschmückten Saal Scheepers zur Bühne führt, dann steht die Narrenschar in Empel parat.

Bei der Sitzung des Empeler Carneval Clubs (ECC) unter dem Motto „Kölle Alaaf, Empel Helau, freut Euch auf eine bunte Show“ hielten die insgesamt 36 Akteure Wort und sorgten mit einem tollen Showprogramm für einen unterhaltsamen Abend. Dabei bespielten die Empeler Narren die komplette Klaviatur der karnevalistischen Unterhaltung und sorgten mit schwungvollen Tanzdarbietungen und Gags mit viel Lokalkolorit für beste Stimmung im fast komplett gefüllten Saal.

Zwischenapplaus für die Hebefiguren der ECC-Funken

Natürlich wurde auf der Sitzung des Empeler Carneval Clubs (ECC) auch geschunkelt. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / Funke Foto Services GmbH

Der tänzerische Nachwuchs zeigte, dass er sich vor den Großen keineswegs verstecken braucht. Beim schmissigen Gardetanz der ECC-Funken Jana Neijenhuis, Lili Böing, Leni van Dillen, Leni Ruiter, Emely Feldhaus und Maylin Pastor, gab es nicht nur einen dicken Zwischenapplaus bei den Hebefiguren, sondern auch tosenden Beifall im Anschluss. „Der ganze Stolz des Elferrates“, läutete Moderator und Empeler Sitzungspräsident Christian Pastor die erste Zugabe des Abends ein und es ging zum ersten mal an die Gewehre.

„Komm lass uns tanzen“, hieß es auch bei den sechs Mädels der Colorados, die bei ihrem Showtanz mit knackigen Beats überzeugten, bereits beim Einzug herrschte Kika-Tanz-Alarm. Natürlich war auch nach dem Power-Auftritt von Lena Schmenk, Manon Campschroer, Vanessa Seelen, Sofie van Dillen, Kristina Ruitter Frini van Dillen eine Zugabe fällig.

Alex Gies mimte den Reeser Bürgermeister

Dass auch in Bienen begeisternd getanzt wird, davon konnten sich die Empeler beim Abba-Auftritt der Bienener Funken überzeugen. Mit ihren Blumenkleidern hätten die Mädchen nicht nur in den 70ern den passenden Look gehabt, sondern machten auch im Jahr 2020 auf der Bühne eine tolle Figur.

Auf seine Rolle als Reeser Bürgermeister bereitete sich Alex Gies vor seiner Premiere in Empel akribisch vor. Am Vortag suchte der Bienener im Reeser Rathaus das Büro von Bürgermeister Christoph Gerwers auf. Mit dem Hinweis, es ginge um dessen Kopf, verschaffte er sich dort einen Eindruck aus erster Hand vom verdutzten Stadtoberhaupt. „Es war ein nettes Gespräch und er hat mir ein paar Tipps und auch Orden mitgegeben“, musste Gies nach seinem Auftritt hinter der Bühne noch etwas schmunzeln.

Marvin Böing spielte gekonnt mit dem Publikum

Als "Der Unternehmer" hatte Marvin Böing in Empel die Lacher auf seiner Seite. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / Funke Foto Services GmbH

In seiner Bütt bekamen nicht nur die niederländischen Nachbarn und lokale Größen ihr Fett weg, als Bürgermeister versprach er auch ein Krematorium am Stadtbad in Rees zu bauen: „Die entstehende Wärme die wir erzeugen, macht den Badegästen Freuden.“

Marvin Böing spielte in seinem Vortrag nicht nur gekonnt mit dem Publikum, sondern brachte auch Kaffee mit Schuss unter das Narrenvolk. Er berichtete von Problemen als Selbstständiger gutes Personals zu finden, den Erlebnissen mit seinem Kaffeestand auf dem Reeser Markt und dem Leben mit einer veganen Ehefrau, die zu Ostern Kartoffeln anstatt Eier versteckt.

Satter Hüftschwung des ECC-Männerballetts

In die Bütt gingen auch Pascal Terwege als „en Proll“ und Mark Feldhaus alias „Marek der Pole“, der insbesondere bei seinem Empeler Jahresrückblick für viele Lacher sorgte.

Dieses Quartett hatte beste Laune bei der Karnevalssitzung in Empel. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / Funke Foto Services GmbH

Abgerundet wurde das Programm durch den Auftritt des Trios Trinkpäckchen aus Bienen, bestehend aus Paul Schmitz, Andre Mey und Michael Samplonius. Natürlich durfte auch in diesem Jahr ein Auftritt des ECC-Männerballetts mit viel Hüftschwung und kreativer Choreografie nicht fehlen.

>> Kräftiger Schluck aus dem Pokal als Dank

Zahlreiche Helfer im Hintergrund sorgten für einen gelungenen Abend. So wurden Theo und Beate Schepers für die Gestaltung des Saales, Jacqueline Wiese für das Schminken der Akteure, Dominik Möllenbeck für die Beschallung, Bianca Hakken für die Rund-um-Organisation, die Tanztrainerinnen Tanja Neijenhuis und Vera van Dillen, sowie Frank Schlüter und Uwe Scholten für den Kassendienst, mit dem aktuellen Orden und einem kräftigen Schluck aus dem Pokal geehrt.