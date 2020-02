Polizei Rees: Diebe steigen in ein leerstehendes Haus in Empel ein

Empel. Unbekannte Täter sind am Dienstag in ein Wohnhaus in Rees eingestiegen. Obwohl dies eigentlich leer steht, machten die Diebe in dem Haus Beute.

Diebe haben sich am vergangenen Dienstag in Rees umgetrieben. Wie die Polizei nun berichtet, verschafften sich die bislang unbekannten Täter am 18. Februar gewaltsam Zutritt in ein leerstehendes Wohnhaus auf der Speldroper Straße im Reeser Ortsteil Empel.

Laut Polizei soll sich der Vorfall im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 15 Uhr ereignet haben. Obwohl das Wohnhaus eigentlich leer steht, machten die Einbrecher Beute.

Alufelgen und Sommerreifen entwendet

Aus dem Wohnhaus entwendeten sie Sommerreifen samt Alufelgen und verschwanden danach wieder.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei Emmerich unter 02822/7830 entgegen.