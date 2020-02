Rees: Diebstahl und Widerstand mit mehr als zwei Promille

Es war ein kurioser Prozess am Amtsgericht in Emmerich. Der Angeklagte spielte zum Auftakt des Verfahrens den Ahnungslosen. Er hätte keine Anklageschrift erhalten und wäre deshalb nicht auf die Verhandlung vorbereitet, erklärte er.

Als ein paar Minuten später klar war, dass der Grund für seine Anwesenheit auch aus der Ladung hervorging, die er erhalten hatte, merkte er an, er habe da wohl etwas nicht richtig verstanden. Der Rückzug auf Ausreden und das nur scheibchenweise Einräumen von eigener Schuld prägten den Prozess.

Cognacklau, Laptopdiebstahl, Körperverletzung

Doch was war passiert? Im Juni 2018 soll der Angeklagte in einem Supermarkt in Rees drei Flaschen Cognac im Wert von rund 120 Euro gestohlen haben. An diese Tat wollte er sich nicht erinnern. Wesentlich schwerer wog auch der zweite Tatvorwurf.

Im März 2019 hatte der Angeklagte im gleichen Supermarkt versucht, einen Laptop zu stehlen. Mit einer Schere hatte er sich an der Diebstahlsicherung des Laptops zu schaffen gemacht. Dabei beobachtete ihn ein Angestellter des Marktes. Auf dem Parkplatz des Marktes wollten ihn dann Polizisten festnehmen. Er wehrte sich mit einem Kopfstoß nach hinten und traf einen Beamten. Dieser verletzte sich bei der Festnahme außerdem an der Hand und musste später operiert werden.

Erinnerungslücken musste gefüllt werden

Erinnern konnte sich der Angeklagte, laut eigener Aussage, erstmal nur an die Verhaftung. Er habe sich allerdings nur zur Wehr gesetzt, weil die Beamten ihn hart angegangen seien. Außerdem hätte er unter Alkoholeinfluss gestanden. Letzteres bestätigte die spätere Untersuchung des 33-Jährigen, die einige Stunden nach der Tat noch 2,2 Promille ergab.

Den Laptop habe er allerdings nicht stehlen wollen. Und an die Geschichte mit dem Cognac konnte er sich ebenfalls angeblich nicht erinnern. Erst als der Richter ihm Bilder aus den Überwachungsvideos der beiden Vorfälle vorlegte, räumte er nach und nach seine Taten ein.

Geständnis in letzter Minute

Durch ein Geständnis in seinen Schlussworten verhinderte der Angeklagte wohl eine Gefängnisstrafe. Der Staatsanwalt hatte eine Strafe von zehn Monaten ohne Bewährung gefordert, da der Angeklagte nicht geständig war und schon wegen Diebstahl vorbestraft.

Am Ende erhielt er eine Freiheitsstrafe von acht Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Die Bewährung begründete der Richter damit, dass der Angeklagte mittlerweile einen Job hat und außerdem die Familie seiner Freundin mit insgesamt fünf Kindern mitversorgt. Zudem muss er die Kosten des Verfahrens tragen und auch den gestohlenen Cognac ersetzen.