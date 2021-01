Rees: Elterverein verzichtet auf Beiträge für Betreuung 8-1

Rees Der Elternverein an der Gemeinschaftsgrundschule Rees verzichtet für Januar auf Mitgliedsbeiträge. Die Notbetreuung läuft aber weiter.

Der Elternvereins Verlässliche Schule von 8-1 in Rees e.V., kurz Betreuung 8-1, an der Gemeinschaftsgrundschule Rees verzichtet für den Monat Januar 2021 auf die Erhebung der Mitgliedsbeiträge. Das hat der Vorstand des Elternvereins einstimmig beschlossen.

Des Weiteren freut sich der Vorsitzende darüber, dass der Elternverein sein Engagement weiterhin in der Notbetreuung aufrechterhalten kann. Seit dem 11. Januar arbeiten die fünf festangestellten Betreuerinnen des Elternvereins zusammen mit der Schule und der OGS in der Notbetreuung zusammen. „Wir möchten hiermit zwei kleine Zeichen in dieser für alle schwierigen Zeit setzen und die Familien in unserem Rahmen entlasten“, erklärt der Vorsitzende Rainer Holm.

Kein Einzug im Februar

Da der Einzug für den Monat Januar bereits erfolgt ist, werden die Beiträge mit den Beiträgen für Februar 2021 verrechnet, sodass es im Februar zu keinem Einzug kommt. Sofern die Beiträge auch für Februar erlassen werden, erfolgt eine weitere Verrechnung mit dem Einzug im März.