Rees: Elvira und Helmut Hetkamp feiern Diamanthochzeit

Mehr. In Mehr feiern Elvira und Helmut Hetkamp ihre Diamanthochzeit. Seit 60 Jahren sind die beiden verheiratet. Es war eine Hochzeit mit Hindernissen.

Es ist schon gut 70 Jahre her, dass sich Elvira und Helmut Hetkamp kennenlernten. Damals zog Elvira Hetkamp in die Nachbarschaft ihres späteren Mannes in Duisburg-Hamborn. „Ich habe mich mit den Mädchen angefreundet, die dort wohnten. Das sind heute meine Schwägerinnen“, berichtet die 78-Jährige.

Seit 60 Jahren ist das Paar mittlerweile verheiratet und feiert nun Diamanthochzeit. „Wir haben jung geheiratet. Das macht heute kaum noch jemand“, sagt Helmut Hetkamp. Ihren Hochzeitstag verbringen die beiden im Kreise ihrer engsten Familie - die große Feier folgt im März.

Kuss an der Ahr und Hochzeit mit Hindernissen

Auch wenn sich die beiden schon als Kinder kennenlernten – lieben lernten sie sich erst etwas später. „Das war am 15. September 1957, am Tag der Bundestagswahl“, erinnert sich Helmut Hetkamp. Da die beiden Jugendlichen damals noch nicht wählen durften, verbrachten sie den Tag lieber an der Ahr. „Da haben wir uns dann zum ersten Mal geküsst“, erzählt Elvira Hetkamp. Seither sind die beiden ein Paar.

Drei Jahre später heirateten sie. „Das war eine Hochzeit mit Hindernissen“, berichtet der 81-jährige Helmut Hetkamp. Denn seine Frau war damals arbeitslos und musste sich regelmäßig beim Amt melden – auch am Hochzeitstag. „Wir sind vom Standesamt zum Arbeitsamt und kamen dann eine Stunde zu spät in die Kirche“, erzählt Helmut Hetkamp. „Der Pfarrer wollte gerade schon gehen“, ergänzt seine Ehefrau. Doch es klappte noch mit der Eheschließung

Von Hamborn nach Mehr

An den Niederrhein hat es das Paar dann 1987 verschlagen. Schon seit den 60er-Jahren hatte die Familie hier Campingurlaub gemacht. Dann heiratete ihre Tochter in die Gegend. Und als dann die Enkeltochter da war, zogen die beiden nach Mehr, wo Helmut Hetkamp auch als Sportschütze aktiv ist.

Groß feiern werden die Eheleute ihren Hochzeitstag erst im März. Durch den Karneval war kein Saal zum Feiern zu bekommen. Stattdessen geht im engsten Familienkreis zum gemeinsamen Abendessen.