Rees: Fahrer bleibt am Deich stecken und lässt Auto stehen

Erneut hat ein Fahrer einen Deichabschnitt in Rees beschädigt, anschließend ließ er seinen Wagen stehen und verschwand. Am Dienstagmorgen gegen acht Uhr bemerkte ein Zeuge die Schäden sowie das verlassene Auto und meldete sich daraufhin bei der Polizei. Nur kurze Zeit später entdeckte auch der Deichverband Bislich-Landesgrenze bei einer Kontrollfahrt die Schäden und meldete sie ebenfalls der Polizei.

Auf Nachfrage erklärte eine Pressesprecherin der Kreispolizei Kleve, dass der Fahrer den Spuren nach zu urteilen von der Straße Am Eickelboom in Richtung Altrhein abgekommen war. Durch die Fahrt über das nasse Gras am Deich habe er einen Flurschaden verursacht. Weshalb der Fahrer von der Straße abgekommen war, ist bislang noch nicht bekannt.

Fahrer meldete sich selbst bei der Polizei

Allerdings habe sich noch am Dienstagmorgen der Fahrer selbst bei der Polizei gemeldet, so die Pressesprecherin. Nach eigener Aussage sei er am Montagabend gegen 22.30 Uhr von der Straße abgekommen und habe versucht, wieder auf befestigten Untergrund zu gelangen. Als das nach mehrmaligen Versuchen nicht klappte, habe er den Wagen abgeschlossen und sei nach Hause gegangen.

Für den Deichverband Bislich-Landesgrenze ist der Vorfall besonders ärgerlich, wie Geschäftsführer Holger Friedrich auf Nachfrage betont. Denn erst vor gut zwei Wochen waren Unbekannte nur wenige Kilometer entfernt zwischen Bruckdaelweg und Lohrwardtstraße immer wieder den nassen Deich hoch und runter gefahren. Bei ihrer "Rallye" hatten sie die Grasnarbe erheblich beschädigt.

Illegales Parken am Deich

In diesem Zuge verweist Friedrich noch einmal auf die Bedeutung des Deichs, der als Hochwasserschutzanlage dient. Daher sei es beispielswiese auch illegal, direkt am Deich zu parken. Auf Facebook waren zuletzt Fotos von wild parkenden Autos Am Stummen Deich hochgestellt worden, die einen vermeintlichen "Angel-Tourismus" anprangerten. Friedrich kennt die Problematik, will diese aber nicht nur auf Angler zurückführen: "Überall gibt es schwarze Schafe."