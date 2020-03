Rees: Große Auswahl beim Büchermarkt im Bürgerhaus

Fast schien es am Ausgang des Bürgerhauses in Rees so, wie es Thomas Dierkes, Leiter der Reeser Stadtbücherei, scherzhaft formulierte: „Hamsterkäufe sind heute auch möglich.“

24 Buchhändler sind in Rees dabei

Der 17. Büchermarkt in Rees war auch in diesem Jahr ein beliebter Anziehungspunkt für Bücherfreunde. Auf der Suche nach Schnäppchen, Raritäten oder antiquarische Literatur verließen am Sonntag viele Besucher, voll bepackt und zufrieden, das Bürgerhaus. Auf einem abwechslungsreichen Rundgang konnten die Besucher in aller Ruhe an den Ständen der 24 Buchhändler und Antiquare stöbern, sich informieren, mit den Ausstellern fachsimpeln und letztendlich auch handeln.

„Das Puppenhaus für brave Mädchen“, eine Festauflage des Stehaufbuches von Lothar Meggenorfer, (1847 – 1925) – Neuauflage von 2002 erwies sich als „Zieh-, Dreh-, Schiebe-, Klapp- und Aufstellbilderbuch“. Alte Märchenbücher in Sütterlin- oder auch Frakturschriften stachen, auch wegen der aufwendigen Covergestaltung, besonders ins Auge.

Auch junge Besucher kommen auf ihre Kosten

Dieter Kuhlmann aus Oberhausen, der den Resser Büchermarkt besonders mag und seit Anfang an dabei ist, hielt das umfassende Angebot, insbesondere für junge Besucher, für wertvoll. „Sie haben hier die Möglichkeit, sich einen Überblick über die Angebote und Gestaltung der Literatur der vergangenen Zeit zu verschaffen“ , sagte er.

Es gab eine große Auswahl an Literatur. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Das Buch aus ihrer Kinderzeit „Schnucki,- Has und Miesemaus“ weckte bei einer Besucherin alte Erinnerungen. Heinz Wellmann, Vorsitzender des Geschichtsvereins Ressa aus Rees, erwarb auf dem Stand von Fritz Kreppel aus Viersen eine besondere Rarität: „Aspel im Wechsel der Jahrhunderte“, herausgegeben von den Töchtern des heiligen Kreuzes. Stolz präsentierte er seine Errungenschaft.

Besonders stark belagert waren die Verkaufstische für Kinderbücher. Mit drei Jahren vielleicht der kleinste Bücherwurm des Tages war Henry Janzen aus Emmerich. Er stöberte in einem Karton mit Puzzlespielen und wurde fündig. Dinosaurier hatten es ihm angetan.

Die „gezielte Jagd“ eines Bocholters im vielfältigen Sortiment galt „Jagd- und Tierbüchern“. „Ich sammele diese Bücher und bin auf vielen Büchermärkten vertreten. Daheim habe ich einen Bestand von mehr als 6000 Büchern. Dabei sind bestimmt einige doppelt, aber ich habe seit einiger Zeit immer meinen Computer dabei“, erklärte er schmunzelnd, und zeigte eine abgegriffene Kladde mit alphabetisch geordneten Autorennamen und Buchttiteln.

300 Jahre alte kurfürstliche Bibel

Biblia, verdeutscht von Dr. Martin Luther – die berühmte, 300 Jahre alte „kurfürstliche Bibel“, bot Helmut van Bebber aus Kleve zum Preis von 400 Euro an. Sein „Neues Arzneibuch“ von 1605 im Originaleinband mit aufwendigen Schließen, enthielt zwar kein wirksames Mittel gegen das zurzeit grassierende Coronavirus. Allein die Betrachtung dieser außergewöhnlichen antiquarischen Werke war für Bücherfreunde ein besonderer Genuss.

Im Nebenraum wird direkt gelesen

Ein Indiz dafür, dass auf dem Büchermarkt auch spannungsgeladene Bücher erwerbbar waren, konnte man im Nebenraum feststellen. Einige Bücherenthusiasten saßen dort, lasen vertieft in ihrer erworbenen Lektüre und fanden noch nicht den Weg nach Hause, um ihre Bücherwände zu füllen, denn „Ein Raum ohne Bücher ist wie ein Körper ohne Seele“ (Zitat von Cicero) .