Rees: Haffener feierten coole Sitzung nach dem Brand

Die Narrenzeit hat auch die Haffener Gemeinde nicht verschont. So trafen sich am Samstagabend schon vor 19.11 Uhr die jecken Frauen und Männer des Haffener Karnevalsvereins (HKV) in der Schützenhalle des Dorfes.

In einem prunkvollen Marsch begleitete der Fanfarencorps CCL Wesel den Karnevalsvorstand, die Vertreter der Narrenmonarchie aus Haffen, den Elferrat und die Funkemariechen durch die engen Zuschauerreihen. Beifall ernteten die Darsteller auch auf der Bühne noch zu genüge.

Nach dem Brand dank großer Hilfe alles gemeistert

In der Schützenhalle in Haffen feierten die Narren ihren Sitzungskarneval in bester Stimmung. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Die Wahl des Versammlungsortes erinnerte bitter an den Brand des 24. Septembers, der sie ihren Hort und den Kinderprinzenwagen gekostet hatte. Doch dank vielen Spenden und der großzügigen Unterstützung von verschiedenen Vereinen und Banken konnte sich Karnevalspräsident Martin Kösters von einem richtigen Podest aus auf einer ansehnlichen Bühne bei allen bedanken.

Das Karnevalsmotto dieses Jahres entstand allerdings auch durch die entflammten Requisiten und Vorbereitungen: „Wir haben die Schnauze voll von Feuer“, erklärte Martin Kösters die Entstehung des Mottos „Karneval on ice“ für 2020.

HKV-Poweröl-Schnaps gefällig?

Anschließend wurden sämtliche Ehrengäste begrüßt. Dazu zählten Ortsvertreter wie die stellvertretende Bürgermeisterin Mariehilde Henning, die seit langem im HKV aktive Marie Christin Thesing und der Ehrenpräsident Udo Schlicht. Die Vertreter des Nachbardorfes Mehr, dass dem HKV nach dem Brand tüchtig unter die Arme gegriffen hatte, wurden besonders herzlich begrüßt. Auch Karnevalsvereinsmitglieder aus Bienen, Millingen, Rees, Anholt, Isselburg, Brünen mit Dreigestirn und nicht zuletzt Dingden, Haldern. Unter ihnen nahmen für die letzten vier Dörfer sogar die Prinzenpaare ihre Repräsentationsaufgabe war.

Die Prinzenpaare aus Haffen selbst steigerten mit ehrlichen und bemühten Reden noch die Feierlaune ihrer Untertanen. Die erwachsenen Prinz Patrick I. (Peters) und Prinzessin Katharina I. (Stapfer) rieten allen guten Gebrauch von dem „HKV-Poweröl-Schnaps“ zu machen. Das Kinderprinzenpaar dagegen tat sich für den Vortrag eines Reims zusammen. „Wir laden euch ein, gebt uns die Hand. Kommt mit uns ins Narrenland“, begrüßten Prinz Leiff I. (Schenk) und Prinzessin und Funkemariechen Darleen I. (van Hagen) die Feierwütigen.

Der Bauchredner Merlin & Co. wusste zu überzeugen

Der Bauchredner Merlin kam beim Publikum in Haffen gut an. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Es folgten beeindruckende Tanzauftritte der Funkemariechen und die Beschenkung des Throns. Denn Sabrina Geerts wusste von der Begeisterung des Haffener Prinzen angesichts der glitzernden Schuhe des Karnevalssessionmoderators in Bienen zu berichten. Sogleich musste Patrick Peters dann auch in die von seiner Tanzgarde besorgten Schuhe schlüpfen – die gold-glitzernden Treter harmonierten perfekt mit seinem Gewand.

Endlich folgten dann die versprochenen Bütten, wobei Martin Sent den schweren Anfang wagte. Seine Verdeutlichung der Ironie der vor Datenklau zitternden und doch obszöne Fotonachrichten liebenden Gesellschaft kam allerdings nicht auf Anhieb so gut an, wie die erfahrene Bauchrednershow Merlin & Co.

>> Diese närrischen Termine stehen an

Die zukünftigen Termine des HKVs lagen bereits in Form von Flyern aus. So wird am Samstag, 2. Februar, um 11.11 Uhr zum Büttenschoppen gebeten und um 16.11 Uhr am Freitag, 7. Februar, zum Kinderkarneval eingeladen.

Auch der Frauenkarneval der Kfd um 18.11 Uhr am Freitag, 14. Februar, wird empfohlen. Die Zielgerade wird dann gemeinsam ab 11.11 Uhr am 24. Februar beim Rosenmontagsumzug mit anschließendem Prinzenball erreicht.