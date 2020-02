Rees: Hausmeister Hans-Günter Daniels geht in Rente

Rees. Hausmeister Hans-Günter Daniels geht nach 30 Jahren an der Reeser Grundschule in Rente. Hier hatte er insgesamt drei Chefinnen und einen Chef.

Hans-Günter Daniels beendet seine Schullaufbahn in gut einem Monat. Der beliebte an der Gemeinschaftsgrundschule Rees geht am 30. April in Ruhestand, nach genau 30 Jahren im Dienst dieser Schule. Wobei er dem alten Grundschulgebäude nachtrauert und vielleicht in ihr noch bis zum 65. Geburtstag weitergearbeitet hätte.

Sein erster Schultag war am 2. Mai 1990

Der 63-jährige Uedemer kam 1980 als Tischler nach Rees zu Firma Wilhelm Becker & Söhne. Er war mit seiner Familie in die Sahlerstraße gezogen und als im Jahr 1990 für die Grundschule ein Hausmeister gesucht wurde, bewarb er sich erfolgreich. Seit dem 2. Mai 1990 ist die Schule seine zweite Heimat.

Seine erste Schulleiterin Helga Pitsch verehrte er sehr. „Damals hatte die Schule 500 Schüler und es gab in den alten Gebäuden immer etwas zu reparieren: Möbel, Türen, Schlösser.“ Eines Tages kam er auf die Idee, eine Schließanlage einzubauen. „Frau Pitsch ließ mir da freie Hand. Nicht alle Lehrer waren begeistert davon, denn nun hatten sie nicht mehr Zugang zu jedem Raum“, erinnert sich Daniels. Doch in der Schule herrschte ein familiäres Verhältnis und die Lehrer hatten keine Scheu, den Hausmeister um Hilfe zu bitten, auch wenn mal ein Nagel in die Wand geschlagen werden musste.

Zum Abschied gab ein Fischessen mit Helga Pitsch

Als seine Chefin Helga Pitsch im Jahr 1991 ausschied, lud sie Hans-Günter Daniels mit seiner Frau zum Essen in den Inselgasthof Nass ein. Ein Abschied, an dem der Hausmeister gerne zurückdenkt.

Besonders gefragt war Hans-Günter Daniels, als die Schule mit alten PCs, die im Rathaus ausgemustert wurden, versorgt wurde. Da war es der Hausmeister, der die Betriebssysteme aufspielte und sich Anfang der 90er-Jahre sehr frühzeitig im Internet auskannte. Das verdankte er damals insbesondere seinem zweiten Chef, Schulleiter Peter Fingskes. Viele Jahre war der Hausmeister an der Schule der PC-Spezialist, wann immer sich ein Gerät nicht hochfahren ließ, war er zur Stelle.

Folgen Sie der NRZ Emmerich auf FacebookMit Peter Fingskes verstand er sich besonders gut. Unvergessen die Altweiberfeiern in der Schule, bei der er gemeinsam mit dem Schulleiter im Loriot-Sketch mit Ente in die Badewanne stieg. Noch heute unternehmen beide gemeinsam mit ehemaligen Kolleginnen alle zwei Jahre eine Bildungsreise.

Altweiberfeier im Lehrerzimmer: Peter Fingskes (links) und Hans-Günter Daniels als Müller-Lüdenscheidt und Dr. Klöbner in der „Badewanne“. Foto: Privat

Werkstatt im Keller der Schule

In der alten Grundschule hatte der Hausmeister eine große Werkstatt im Keller. Hier baute er auch Möbel für das Lehrerzimmer, Schränke und Schreibtische.

Im Laufe der vergangenen 30 Jahre hat sich viel am Schulkomplex getan, im Jahr 2000 wurde der neue Anbau errichtet, später folgte die Neue Mitte mit Klassen- und Betreuungsräumen für die Ogata und Schule 8 bis 1. Und immer war Hans-Günter Daniels zur Stelle.

Was sich für ihn verbessert hat? Das frühe Aufstehen wegen Glatteis und Schnee hat sich minimiert. Was ihn immer noch schmerzt, ist der Umzug in die ehemalige Anne-Frank-Schule im Jahr 2016. Denn auch die Schülerzahlen sind geschrumpft, nur noch knapp 300 Kinder werden hier unterrichtet.

Nach Lisa Braun ist seit 2016 Karin Winkels-Brinkmann seine vierte und damit letzte Chefin. Das familiäre Verhältnis, das es einmal gab, ist Geschichte, „die meisten Lehrer kommen von außerhalb, gemeinsam gefeiert wurde schon lange nicht mehr“, so Daniels.

Kinder grüßen fröhlich „Herrn Hausmeister“

Sozusagen alte Bekannte sind dafür Generationen von Schülern. Hans-Günter Daniels ist in Rees bekannt wie ein bunter Hund. Er amüsiert sich immer köstlich darüber, wenn er die kleinen Schüler trifft, die ihm fröhlich zurufen: „Hallo, Herrn Hausmeister!“ Daniels weiß, woher der Fehler kommt. „Die Lehrer sagen oft: ‘Gehe doch bitte mal zu Herrn Hausmeister’.“

Mitte März kommt sein Nachfolger, den er dann noch zwei Wochen einweisen kann. Sein letzter Arbeitstag ist am 2. April. In seinem Resturlaub bis zum 30. April wird er sich langsam daran gewöhnen müssen, dass der Gong der Schule, den er von zuhause aus hört, nicht mehr für ihn schlägt. Seine natürliche Autorität bewahrte ihn davor, oft und laut mit den Kindern schimpfen zu müssen. So wird ihr fröhliches Lachen ihm als wertvolle Erinnerung im Ohr bleiben.