Rees: In Corona-Zeit nicht mehr wilde Müllkippen als sonst

Nicht häufiger als sonst auch wird in der Pandemie-Zeit im Stadtgebiet Rees Müll einfach in der Landschaft entsorgt.

Rees Anfangs sah es so aus, als würde die Zahl der wilden Müllkippen im Stadtgebiet wegen der Pandemie steigen. Das ist aber nicht der Fall.

Die Menschen haben wegen der Pandemie und damit einhergehender Beschränkungen viel mehr Zeit, um daheim kräftig zu entrümpeln. Das war verstärkt zu Beginn der Pandemie zu beobachten. Darauf machte auch die Entsorgungsfirma Schönmackers aufmerksam. Und in Rees nahmen die wilden Müllkippen zu, beklagte sich im vorigen Jahr noch Bauamtsleiter Andreas Böing in der NRZ. Doch mittlerweile hätte sich die Lage entspannt.

Wenn man erwischt wird, wird's teuer

"Im Prinzip werden uns heute von aufmerksamen Bürgern so viele wilde Müllkippen wie sonst auch üblich gemeldet", sagt Böing. Die Sorge, dass die negative Entwicklung der ersten Pandemie-Monate anhalten würde, habe sich jedenfalls nicht bestätigt. "Das hält sich alles im Rahmen", sagt der Bauhof-Mann.

Sorge hatte ihm im vergangenen Jahr bereitet, dass immer mehr Müll und Sperrgut einfach in der Landschaft abgestellt wurde. Sogar ein zerlegtes Gartenhaus wurde in Haldern gefunden, am Alten Deichweg in Bienen Zimmertüren und Schränke. "Für den, der dabei erwischt wird, wird's teuer", warnt Andreas Böing ausdrücklich.

Wenig Arbeit im Winterdienst

Außerdem hätte der Bauhof wirklich andere Aufgaben zu bewältigen, als illegal abgelagerten Müll einzusammeln, betont er. Wobei trotz Winterzeit ja wegen der milden Temperaturen der Winterdienst nicht so arg viel zu tun habe. "Wir haben derzeit eben einen typisch niederrheinischen Winter mit bislang nur wenigen Frost-Episoden", erklärt der Leiter des Bauhofes.

Deshalb könnten sich die Mitarbeiter derweil statt Streueinsätze zu fahren verstärkt um landschaftspflegerische Aufgaben kümmern, etwa das Schneiden von Gehölzen.

