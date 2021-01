Rees: Katholische Kirche startet wieder mit Gottesdiensten

In der Kirche St. Mariä Himmelfahrt in Rees finden bald wieder Gottesdienste statt.

Rees Die Corona-Zahlen in Rees sind gesunken. Deshalb finden ab dem 9. Januar auch wieder Gottesdienste in den katholischen Kirchen statt.

Über den Jahreswechsel hat sich das Infektionsgeschehen in Rees erheblich verbessert. Der Inzidenzwert liegt unter 200, so dass die Feier der Gottesdienste in den katholischen Kirchen wieder aufgenommen wird. Ab Samstag, 9. Januar, finden die Gottesdienste wieder statt.

Pfarrer Michael Eiden erinnert daran, dass ab sofort auch die bereits veröffentlichte neue Gottesdienstordnung gilt. "Bitte verfolgen Sie online, über die Pfarrnachrichten oder die Presse, in welchen Orten zu welchem Zeitpunkt Gottesdienste stattfinden."

Für Gottesdienste gelten Hygiene- und Abstandsregeln

Für die Gottesdienste gelten die bekannten Hygiene-und Abstandsregeln. Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist verpflichtend auch am Sitzplatz und auf Gesang wird verzichtet. Am Eingang muss jeder Besucher wie gewohnt die Zettel fürdie Rückverfolgbarkeit auszufüllen.

++++In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Emmerich, Rees und Isselburg. Den E-Mail-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.++++

Somit besteht die Möglichkeit, Pfarrer Franken zu verabschieden, auch wenn dies ohne Empfang geschehen muss. Die Verabschiedung von Pfarrer Frankenist in der Eucharistiefeier am Sonntag, 10. Januar um 11.15 Uhr in Rees. Zum Schluss wünsche Pfarrer Michael Eiden allen ein gesegnetes neues Jahr.