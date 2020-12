Rees: Kinder haben an Krippenspiel auf Video mitgewirkt

Bienen Das Krippenspiel in Bienen gehört für viele Familien zum Weihnachtsfest. Deshalb gibt es in Corona-Zeiten eine Alternative für zuhause.

Mit dem Krippenspiel um 15 Uhr beginnt für viele Bienener Familien erst der Heiligabend. Das wissen auch Vanessa Kutsch-Eberhard und Sandra Becker, die seit vier Jahren gemeinsam den Familiengottesdienst organisieren. Weil in diesem Jahr coronabedingt jedoch alles ein wenig anders ist, haben sie sich eine Alternative überlegt. Damit keine Bienener Familie auf das Krippenspiel verzichten muss.

Vor gut 20 Jahren ist die Tradition entstanden, wie Kutsch-Eberhard erzählt: "Damals haben sich Mütter zusammengetan, weil es bis dahin noch gar kein Krippenspiel in Bienen gab." Seitdem wechseln sich die Mütter von Generation zu Generation ab, zurzeit sind Kutsch-Eberhard und Becker für die Organisation zuständig. Auch in diesem Herbst haben sie wieder Kinder ab dem zweiten Schuljahr angeschrieben und gefragt, wer beim Krippenspiel mitmachen möchte.

Idee zum Krippenspiel auf Video

Denn zunächst war noch ein richtiges Krippenspiel geplant, wenn auch draußen und mit vorheriger Anmeldung. Aber, das erklärt Kutsch-Eberhard auch: "Das Wetter war uns von Anfang an ein Dorn im Auge." Als dann auch noch die Corona-Infektionszahlen immer weiter anstiegen, war ihnen die Situation endgültig zu unsicher. Also überlegten sie sich etwas anderes und entwickelten die Idee zum Krippenspiel auf Video.

"Wir haben den Kindern dann verschiedene Unterlagen in die Briefkästen gesteckt", erzählt Kutsch-Eberhard. Und die legten direkt los, malten fleißig Weihnachtsbilder aus und stellten sich schließlich vor die Kamera. Kutsch-Eberhard und Becker mussten die einzelnen Videoschnipsel nur noch zusammenschneiden und schon war das Werk fertig, das Kutsch-Eberhard rechtzeitig vor dem Fest gut 40 Interessierten zusammen mit einem kleinen Hausgottesdienst der Kirche nach Hause brachte. Bei den kurzen Gesprächen an der Haustür hat sie vor allem eines zu hören bekommen, wie sie berichtet: "Viele haben gesagt, dass sie sowieso nicht in die Kirche gegangen wären." Alles richtig gemacht also.

Wünsche der Kinder

Denn nun können sich die Familien gemütlich von zuhause aus das Krippenspiel ansehen. Los geht das Video mit einem kleinen Rückblick aufs Krippenspiel im vergangenen Jahr und den vielen ausgemalten Weihnachtsbildern, bevor die insgesamt 17 Kinder selbst zu Wort kommen. Abwechselnd erzählen sie die Weihnachtsgeschichte, berichten anschließend aber auch von ihren ganz persönlichen Wünschen.

"Ich wünsche mir, dass ich wieder ganz normal zur Schule gehen kann", sagt ein Mädchen. Und ein Junge erklärt: "Ich wünsche mir, dass die Corona-Pandemie bald vorbei ist." Am Ende darf natürlich "O du fröhliche" nicht fehlen, bei dem jeder vorm Bildschirm mitschmettern darf. Und dann heißt es nur noch: "Bis zum nächsten Jahr!"