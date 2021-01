Gottesdienste finden zur Zeit trotz des Corona-Lockdowns in den katholischen Kirchen in Emmerich und Rees statt.

Gottesdienste Rees: Kritik an Gottesdiensten in der Pandemie wird laut

Rees Viele reagieren mit Unverständnis auf Gottesdienste während der Corona-Pandemie. Pfarrer Michael Eiden aus Rees äußert sich zur Kritik.

"Ohne Worte", "unglaublich" oder auch "nicht nachvollziehbar". So haben auf Facebook einige NRZ-Leser die Bekanntgabe kommentiert, dass die katholische Kirche in Rees seit dem 9. Januar wieder Gottesdienste anbietet. Auch Pfarrer Michael Eiden verfolgt die Debatte, die gerade in den Sozialen Medien immer wieder hochkocht. Dabei schaut er sich jedoch die genannten Argumente ganz genau an.

So wird häufig ein Vergleich mit der Gastronomie herangezogen. Während Restaurants und Cafés erneut schließen mussten, dürfen sich in Kirchen des Bistums Münster bei Einhaltung des Mindestabstands bis zu 250 Personen zum gemeinsamen Gottesdienst versammeln. Allerdings, das betont Eiden: "In der Gastronomie sitzen mehrere Leute ohne Maske an einem Tisch. In der Kirche wird der Mindestabstand streng eingehalten, alle sitzen in dieselbe Richtung gewandt und tragen die ganze Zeit eine Maske."

Großzügige Abstände in den Kirchen

Bereits im Mai hat Eiden mit seinen Kollegen das Corona-Konzept für die katholischen Kirchen in Rees entwickelt, bei dem es vor allem um eines ging: "Wir wollten nicht möglichst viele Sitzbereiche schaffen, sondern haben auf großzügige Abstände geachtet." So bleibe beispielsweise jede zweite Reihe in der Kirche St. Mariä Himmelfahrt frei, auch wenn dort gemäß der Schutzverordnung einige Besucher mit genügend Abstand zu ihren Sitznachbarn Platz nehmen könnten.

Auch die Sorge vor übervollen Kirchen am Heiligabend habe sich als unbegründet erwiesen, so Eiden: "Unter den aktuellen Bestimmungen können Kirchen gar nicht voll werden." Weil die Corona-Fallzahlen kurz vor Weihnachten in Rees rapide angestiegen waren, hatte Eiden die Feiertagsgottesdienste aber kurzfristig abgesagt. "Der Inzidenzwert in Rees lag bei über 300 und über Weihnachten wurden weitere Ergebnisse erwartet", erzählt er. "Das erschien uns zu gefährlich."

Gottesdienste für die seelische Gesundheit

Doch nun sind die Corona-Zahlen in Rees wieder gesunken, weshalb die katholische Kirche wieder Gottesdienste anbietet. Übrigens im Gegensatz zur evangelischen Kirche, die bis Februar vorerst alle Gottesdienste abgesagt hat. Eiden erklärt die Entscheidung damit, dass für einige Gläubige die Gottesdienste eine große Rolle in ihren Leben spielten: "Für manche sind sie so wichtig wie Essen und Trinken." Gerade für Alleinlebende sei der Gottesdienst zudem in der Pandemie der einzige Zeitpunkt, jemanden zu sehen und wieder Kraft zu schöpfen. "Das hat auch etwas mit seelischer Gesundheit zu tun."

Eiden ist sich dabei allerdings eines bewusst: "Wer nichts mit Religion zu tun hat, der kann das Argument nicht nachvollziehen." Er aber möchte den Gläubigen zumindest das Angebot machen, in der Kirche einen Gottesdienst feiern zu können. "Jeder ist so frei selbst zu entscheiden, ob er in die Kirche geht", betont er. Er kenne beispielsweise auch einige Kirchengänger, die aus Angst vor einer Ansteckung lieber auf einen der kaum besuchten Werktagsgottesdienste oder auf Fernsehgottesdienste ausweichen.

Alternative Angebote der Kirchen

Überhaupt mussten die Kirchen kreativ werden in dieser Pandemie, um trotz der Kontaktbeschränkungen ihre Gläubigen zu erreichen. Die katholische Kirche in Rees hatte zuletzt Adventsboxen-to-go verteilt, mit denen Familien zuhause die Weihnachtszeit kreativ gestalten und sogar eigene Hausgottesdienste veranstalten konnten. "In manchen Familien wurde dadurch der Glaube und das gemeinsame Leben sicher noch einmal intensiviert", so Eiden. Inwiefern es solche alternativen Angebote aber auch in Zukunft geben wird, müsse sich erst noch zeigen. Denn, das sagt er auch: "Der persönliche Kontakt bleibt in einigen Bereichen wichtig, gerade in der Seelsorge."

>>> Neues aus der katholischen Kirche Rees

Pastor Carsten Franken wurde am 3. Januar verabschiedet, er tritt nun eine neue Stelle in Hörstel an. Seine Stelle in Rees wird nicht neu besetzt. "Das hat etwas mit dem Priestermangel zu tun", erklärt Pastor Michael Eiden. Deshalb müsse jetzt geschaut werden, wie die Arbeit des Seelsorgeteams in Zukunft strukturiert werde.

Auch Christa Rupprecht wurde zum 31. Dezember verabschiedet, sie befindet sich nun im Ruhestand. Da ihre Stelle ebenfalls nicht nachbesetzt wird, musste das Pfarrbüro in Mehr geschlossen werden. Es wird aber weiterhin eine Ansprechpartnerin für den Friedhof geben.

Neuigkeiten gibt es auch bezüglich der Kirche St. Mariä Himmelfahrt. Die Befahrung mit dem Hubsteiger wurde vor Weihnachten abgeschlossen, jetzt geht es um die Analyse der Proben und Pläne. Dazu wurde eine Fachplanerin beauftragt, die voraussichtlich bis Ostern ein erstes Ergebnis vorlegen kann. Dann soll geklärt werden, wie eine Sanierung aussehen könnte.