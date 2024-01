Rees: Künstler und Stadtplaner Michael Hoffmann verstorben

Rees Am 9. Januar verstarb der frühere Reeser Stadtplaner und Künstler Michael Hoffmann mit 80 Jahren. Er prägte das Stadtbild nachhaltig.

Im Rahmen der sogenannten Wohnumfeldverbesserung wurde die Reeser Innenstadt nach seinen Entwürfen umgestaltet. Dazu zählen die Errichtung des Rheinparks, des Bürgerhauses und die Neugestaltung des Marktplatzes sowie aller Straßen und Wege im historischen Zentrum. Als Stadtplaner prägte der Diplom-Ingenieur das Reeser Stadtbild nachhaltig.

Der Künstler prägte das kulturelle Leben in Rees

Michael Hoffmann wurde am 20. August 1943 in Ostpreußen geboren, wuchs im nordhessischen Arolsen auf und lebte ab 1986 in Rees. Schon in jungen Jahren nahm er Zeichen- und Malunterricht. Er schaffte zahlreiche Kunstwerke, insbesondere Zeichnungen und Collagen in unterschiedlichen Kunstformen, mit niederrheinischen Motiven, aber auch Bilder, die auf seinen vielen Auslandsreisen entstanden. Mit seinem Kunstkabinett und Atelier wirkte er mehr als 20 Jahre an allen Reeser Kunstsonntagen mit. Dazu kamen zahlreiche Ausstellungen in Rees und in weiteren Gemeinden in Deutschland und den Niederlanden. Durch seine künstlerische Arbeit und der Mitgliedschaft in der Jury des Koenrad-Bosman-Museums prägte er das kulturelle Leben in seiner Wahlheimat.

Einsatz beim Reeser Geschichtsverein - bis zum Schluss

In den 1990er-Jahren übernahm er auch den Vorsitz des Reeser Geschichtsvereins Ressa, den er bis 2015 leitete. „Ohne dich gäbe es den Reeser Geschichtsverein heute nicht mehr“, würdigte der aktuelle Vorsitzende Heinz Wellmann, zu Hoffmanns 80. Geburtstag, seine Verdienste. Im Verein war er bis zuletzt aktiv, an einem Vortrag im Oktober zur Wohnumfeldverbesserung in Rees wollte sich Hoffmann als Referent beteiligen.

Michael Hoffmann wird am Samstag, 27. Januar, um 11 Uhr auf dem kommunalen Friedhof am Westring beigesetzt.

