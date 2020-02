Rees: Millinger Carneval-Verein feiert großartig 55-Jähriges

Millingen „Mit Jubel, Trubel und Radau …..feiern Millingen und der MCV“, so lautet das diesjährige Motto des Millinger Carneval-Vereins. Im 55. Jahr der Vereinsgeschichte hatte der MCV nicht zuviel versprochen, denn das Stimmungsbarometer verzeichnete am Samstagabend im Saal Jonkhans einige heftige Ausschläge.

Insbesondere die karnevalistisch infizierte Jugend brillierte mit einer bühnenreifen Show das stimmungsvolle Programm, während die gestandenen Karnevalisten den „traditionellen Part“ in der Bütt übernahmen.

Ihre Ausflüge ins Publikum sind gefürchtet

Humorvoll und wortgewandt präsentierte sich das eingespielte Moderatorenteam mit Claus Westerhoff, Max Sesing, Roland Schweckhorst und Marco Ewald. Ihre „Ausflüge“ ins Publikum waren „gefürchtet“, doch konterten die Narren geschickt auf persönliche Anspielungen. Erfreut zeigten sie sich auch über die große Resonanz der Gastvereine aus Haffen, Haldern, Isselburg, Empel, Bienen, Rees und Anholt.

Mit einem gewaltigen Paukenschlag und einem flotten Potpourri eröffnete das Tambourkorps Millingen pünktlich um 19.11 Uhr die Sitzung und zog in den Saal ein. Zum Auftakt gab es vom Moderator Max Sesing amüsante Veranstaltungshinweise für 2020: „Ganz Millingen hat ein tolles Jahr vor sich, 900 Jahre St. Quirinus Kirchengemeinde, 100 Jahr Tambourkorps, 100 Jahre Fortuna Millingen und 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr“.

Und dann startete, Schlag auf Schlag, vor dem beeindruckenden Bühnenbild, ein abwechslungsreiches, kurzweiliges Programm. Mit der Auswahl der Musikstücke und der passenden Choreografie dazu hatte das MCV Ballett eine gute Wahl getroffen, denn sie brachten mit ihrem Showtanz schnell das Eis zum schmelzen. Erst nach der lautstark geforderten Zugabe konnten sie die Bühne verlassen.

Nicht nur auf der Bühne sah man tolle Kostüme, auch im Publikum Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Oma Fine ist das Urgestein in der Millinger Bütt

Ein Urgestein in der Millinger Bütt, Oma Fine alias Jörg Minten, berichtete aus ihrem alltäglichen Leben, während der Schwabe in Millingen, Max Oswald, seine Lebensweisheiten zum Besten gab. Seine „Plauderstunde“ wäre geeignet gewesen für das Spätprogramm und so sah es auch wohl Moderator Claus Westerhoff, denn er bedankte sich für die „versaute Rede.“ Mit ausgefallenen Tipps und Tricks zum Liebesleben unterhielt im dritten Büttenbeitrag Melanie Meyer die amüsierten Karnevalisten.

Mit den Millinger Flugbegleiterinnen um die Welt

Einen großen „Bahnhof“ bereitete das Narrenvolk den attraktiven Crazy Girls Flugbegleiterinnen, die im schicken Dress ihren „Dienst“ antraten. Vor den Start rund um die Welt gab es, auch an die stehenden Passagiere, die „üblichen Verhaltensmaßregeln“ z.B. beim Absturz oder einer Notlandung.

Nach diesen skurrilen Bordinfos startete das eingespielte Bordpersonal die musikalische Weltreise. Der Showtanz und die passende Musik spiegelten die überflogenen Kontinente und Länder wider. Die tollen Flugbegleiterinnen aus den weltbekannten Orten Vehlingen und Millingen - Lina Jakubeit, Leonie Hartmann, Sarah Hartmann, Linda Schindler und Leonie Huysmann, die von Daniela Hartmann und Caroline Jakubeit trainiert werden, erhielten für ihren großartigen Auftritt wohlverdient, frenetischen Beifall.

Einmarsch des Elferrat auf der Narrensitzung des Millinger Carneval-Vereins. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Nicht unerwähnt bleiben darf der Auftritt der jungen und lebensfrohen Gruppe Vilada, die mit ihrem „Showtanz James Bond“ das Publikum einfallsreich in die gefährlichen Abenteuer des Filmhelden entführte.

Die Schiffbrüchigen rissen die Narren von ihren Sitzplätzen

„Die Schiffbrüchigen“, eine Formation aus dem MCV Ballett und dem MCV Männerballett, bewiesen mit ihrem Tanz, dass sie noch äußerst lebendig waren. Sie rissen mit ihrem Beitrag die begeisterten Närrinnen und Narren von den Sitzplätzen und tanzten mit den Akteuren auf den Stühlen weiter.

Zu den Höhepunkten des Abends zählte, wie jedes Jahr, der Auftritt des MCV Männerballetts, der insbesondere von den weiblichen Narren herbeigesehnt wurde. Der lang anhaltende Beifall belohnte den mutigen Auftritt der „feschen Tänzer“. Vor dem großen Finale übernahmen die Disharmoniker mit Kölschen Stimmungsliedern die Regie und damit endete eine ausgelassene Büttensitzung.

Ehrungen gab es ebenfalls

Auch im Karneval gibt es Ehrungen. So wurden geehrt für ihre Mitgliedschaft im MCV: Anne Kösters und Claus Westerhoff für 25 Jahre, Thomas Grönke für zehn Jahre.