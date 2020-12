Rees: Mit Kriegstanz den inneren Schweinehund besiegen

NRZ-Redakteurin Sara Schurmann testet den Sportkurs Aroha, den Annegret Flür vom Fitnessstudio Flexxpoint in Rees zurzeit nur online anbietet.

Rees Das Fitnessstudio Flexxpoint in Rees bietet Aroha an, eine Abwandlung des neuseeländischen Kriegstanzes. Ein Selbstversuch.

Weihnachtsplätzchen und Schokonikoläuse liegen noch etwas schwer im Magen, als ich mich an diesem frühen Morgen nach den Feiertagen in den Online-Sportkurs des Reeser Fitnessstudios Flexxpoint einschalte. „Guten Morgen“, begrüßt Trainerin Annegret Flür gut gelaunt mich und die drei anderen Teilnehmer. „Weihnachtsplätzchen und Weihnachtsbraten müssen ja wieder abtrainiert werden.“ Und dafür eignet sich dieser Sportkurs besonders gut.

Beim Aroha verbinden sich die Bewegungen des Kriegstanzes der neuseeländischen Maori mit Kung Fu und Tai Chi. „Das ist ein Training für Körper und Geist“, betont Flür, die sich an einer speziellen Akademie hat ausbilden lassen und seit 2019 die Kurse anbietet. Normalerweise im Fitnessstudio, in Corona-Zeiten über den Bildschirm. Einen großen Vorteil sieht sie darin, dass jeder direkt einsteigen kann. „Weil es keine komplizierten Choreografien gibt“, erklärt sie. Ob das wirklich stimmt, probiere ich heute selbst mal aus.

Wechsel von An- und Entspannung

„Wir gehen langsam in die Kniebeuge“, sagt Flür und macht die erste Bewegung vor. „Dann ziehen wir ein Gummiband runter.“ Das Ganze wiederholt sie mehrmals, um danach die Anspannung zu lösen und einen imaginären Vorhang zur Seite zu schieben. Der Wechsel von An- und Entspannung ist beim Aroha besonders wichtig, wie Flür erklärt: „Das ist wie bei Yin und Yang, am Ende ist man dadurch ganz bei sich.“ Bis dahin dauert es aber noch etwas, denn erst einmal versuche ich Schritt zu halten bei der nun folgenden „kleinen Geschichte vom Kampf“, wie Flür es nennt.

Los geht es mit der Abwehr. „Wir tun so, als ob wir ein Schild vor uns halten“, sagt Flür. „Dabei ist es wichtig, dass unsere Schulter und unser Arm ganz schwer werden.“ Ich mache einen Schritt zur Seite und hebe meinen rechten Arm kraftvoll vor die Brust, dann kommt die andere Seite dran. „Ich hoffe, die ersten Schweißperlen laufen schon“, ruft Flür und lacht. Ja, langsam wird mir warm. Den anderen Teilnehmern scheint es ähnlich zu gehen. Als nächstes kommt der Bogenschütze, bei dem jeder einen weiten Ausfallschritt nach hinten macht und in der Luft einen Bogen spannt.

Sport zum Regenerieren

Nach einer kleinen Boxeinheit „müssen wir mit dem Kanu wegfahren“, sagt Flür und macht die Paddelbewegungen vor. Erst leicht, dann „mit Schmackes“. Zum Schluss kommt dann der Haka selbst, der eigentliche Kriegstanz der Maori. In Neuseeland habe ich den Tanz schon einmal vor einem Rugby-Spiel gesehen. In Erinnerung geblieben ist mir vor allem das laute Geschrei, das die Gegner einschüchtern soll. Schreien muss ich heute aber zum Glück nicht, stattdessen stelle ich mich breitbeinig auf, gehe in die Knie und schiebe meine Arme kraftvoll nach vorne.

Zuletzt kommt der Kranich, das Stehen auf einem Bein. Kurz innehalten und tief durchatmen. Dann ist es geschafft, die Musik verklingt und die „kleine Geschichte vom Kampf“ ist zu Ende. „Gut geschwitzt?“, fragt Flür in die Runde. Erschöpftes Kopfnicken ist auf den Bildschirmen zu sehen. Doch Flür geht es nicht nur um den Fitnessaspekt, sondern auch um „die Energie, die man mitnimmt“. Denn, das sagt sie: „Gerade in diesen stressigen Zeiten suchen viele eine Plattform zum Regenerieren.“

Gute Vorsätze fürs neue Jahr

Tatsächlich fühle ich mich ziemlich gut, als ich kurze Zeit später den Computer wieder ausschalte. Die Weihnachtsplätzchen sind zwar sicher noch nicht alle wieder abtrainiert, aber immerhin ist der innere Schweinehund pünktlich zum neuen Jahr besiegt. Zumindest vorerst.

>>> Aroha bei Flexxpoint

Interessierte können Aroha ganz einfach online ausprobieren. Auf der Internetseite des Reeser Fitnessstudios Flexxpoint www.flexxpoint.org sind alle Kurse aufgelistet, in die jeder kostenlos reinschnuppern kann. Aroha findet montags um 9 Uhr und donnerstags um 19 Uhr statt.

Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Fitnessstudios. Bis Dezember konnte Flexxpoint zumindest Einzeltrainings anbieten. Flür hofft, dass ein solches Angebot ab Januar wieder möglich sein wird.