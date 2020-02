Rees: Möhnen haben Rathaus in ihrer (Schlüssel)-Gewalt

Da half auch nicht, dass „die Reeser Stadtverwaltung die beste in der Welt ist“, wie Bürgermeister Christoph Gerwers in närrischer Bescheidenheit zur Begrüßung des jecken Volkes im Bürgerhaus verkündete. Die Möhnen hatten trotzdem pünktlich um 11.10 Uhr den symbolischen Schlüssel ergattert und übernahmen so das Zepter in der Verwaltung, wenn auch nur zeitlich begrenzt. „Die Würfel sind gefallen“, räumte Rees’ Erster Bürger geschlagen ein.

Der sich übrigens als Croupier verkleidet ins Altweiber-Geschehen stürzte. Denn das Motto, in diesem Jahr von den Fachbereichen Zentrale Dienste und Finanzen kreiert, lautete „Come to Las Reesas“ – natürlich in Anspielung an Las Vegas. Entsprechend viel Glitzer und Glamour sollten die Besucher im „amerikanischen Tollhaus“ erwarten.

Die Stimmung im Bürgerhaus war närrisch gut. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Von Froschkönigen und Wilden Kerlen

Ihren Spaß hatten jedenfalls nicht nur die Rathaus-Mitarbeiter, die entsprechend ihres Fachbereiches unter anderem ziemlich ansehnlich als Froschkönige, Wilde Kerle oder französische Pantomime die Reeser Narrenwelt empfingen. Mit dabei natürlich die Prinzen Moritz I. und Susanne I. (Otten) aus Haldern sowie Patrick I. (Peters) samt Lieblichkeit Katharina I. (Stapfer) aus Haffen/Mehr.

„Das ist richtig nett hier“, gerieten beim Anblick des bunten Altweiber-Treibens Gäste wie Barbara und Doris, Mütter der Halderner Majestäten, regelrecht ins Schwärmen. Für echte Lacher sorgte Bernd Börgers, ihr Karnevals-Präsident in Haldern, mit dem sie schon seit 8.30 Uhr unterwegs waren – und nirgends Wasser bekommen hätten, grinsten beide schelmisch.

Kämmerer hätte als Bankräuber Chancen

Zu Besuch waren sie unter anderem auch in der Sparkasse Rees. „Die haben da jetzt nach dem Banküberfall einen neuen Mechanismus. Die Tür wird nur noch einen Spalt breit geöffnet. Da kommen nur ganz dünne Menschen durch“, berichtete Börgers vom Besuch am Morgen. „Aha, das passt“, lachte sogleich Kämmerer und einer der Wilden Kerle, Andreas Mai. „Da komm ich sicher durch...“

Sogar eine Hochzeits-Kapelle gab’s im Bürgerhaus. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Gesellig wurde es dann richtig, als alle beim Karnevals-Klassiker „Superjeilezick“ von Brings ihrem Bürgermeister-Groupier vom „Cesar’s Palace“ folgend das närrisch-bunt geschmückte Innere des Bürgerhauses betraten. Denn hier hatte das Bauamt sogar eine Wedding Chapel, sprich Hochzeits-Kapelle, aufgebaut – mit integrierter Sektbar. Kein Wunder, dass sich die ganz in Weiß verkleidete Bauamts-Mitarbeiterin Kirstin Voigt als Braut offenbar richtig wohl fühlte.

Stündlicher Wechsel beim Service

Apropos wohl fühlen: Fürs leiblich Wohl gab’s neben Flüssigem unter anderem belegte Brötchen. Und wie es sich fürs die „beste Stadtverwaltung der Welt“ geziemt, war natürlich auch der Service perfekt organisiert. „Jede Stunde ist ein anderer Fachbereich mit seinem sechsköpfigen Team dafür zuständig“, wusste Pressesprecher Jörn Franken zu berichten – und tauchte mit einem Helau schnell wieder ein ins närrische Altweiber-Treiben.