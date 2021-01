Rees: Neubau der Realschul-Turnhalle liegt im Zeitplan

Die Rohbau-Arbeiten für den neuen Sanitärkomplex und den Turnhallen-Neubau an der Realschule sind im Zeitplan.

Der Neubau der Einfachturnhalle an der Realschule in Rees, die Sanierung der alten und kleinsten Turnhalle sowie der Bau des neuen Sanitärraum-Komplexes zwischen den Hallen liegen voll im Zeitplan. Das bestätigte jetzt bei der Besichtigung der Baustelle Manfred Terwege, Technischer Angestellter im Reeser Rathaus.

Wenn die Modernisierung des Sportkomplexes Ende des Jahres abgeschlossen ist, wird die älteste und auch kleinste Halle am Westring, die wie die Dreifachturnhalle und die jetzt gerade im Bau befindliche Halle eine Deckenstrahlheizung und einen Schwingboden erhält, komplett saniert sein. Noch gut in Schuss ist die zweite Halle, an der bis auf eine neue Beleuchtung nichts gemacht werden muss.

Kein Bedarf an Ausweich-Sporthallen wegen der Pandemie

Zur Zeit ist die Halderner Baufirma Joormann damit zugange, den Sanitärtrakt hochzuziehen. Sobald die Flachdecke eingezogen ist, folgt die Fertigstellung des Turnhallen-Rohbaus. Terwege: „Im April dürfte der Dachstuhl für die neue Turnhalle folgen."

Wie berichtet, gibt's für Vereine und die Schulen Ausweich-Hallen, etwa in Bienen. Bekanntlich wird wegen des maroden Bauzustandes, etwa Setzrissen, auch die Turnhalle an der ehemaligen Grundschule absehbar nicht mehr zur Verfügung stehen. Transferfahrten sind übrigens bislang noch gar nicht nötig gewesen. „Durch die Pandemie sind ja keine Sportveranstaltungen möglich", sagt Jörn Franken, Pressesprecher der Stadt.

Sanitärbereiche werden farblich unterschiedlich gestaltet

Die Sanitär- und Umkleidebereiche für die drei Sporthallen bekommen zwei Eingangsbereiche. Der eine befindet sich neben dem Verwaltungstrakt der Realschule, ein weiterer an der Zufahrt zum Friedhof. Für die Orientierung, welcher Sanitärbereich zu welcher Halle gehört, werden sie im Innenbereich farblich unterschiedlich gestaltet.