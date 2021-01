Rees: Neues Taucherglocken-Schiff fährt bald rheinaufwärts

Das neue Taucherglockenschiff TS Archimedes liegt zur Zeit noch in der Werft in Gornichem. Im Sommer soll es dann an Emmerich und Rees vorbei über den Rhein Kurs auf den Heimathafen in Duisburg nehmen.

Rees "TS Archimedes" heißt das neue Taucherglocken-Schiff, das in den Niederlanden gebaut wird und im Sommer in Richtung Duisburg fährt.

Auffallen wird das neue Taucherglocken-Schiff Archimedes, wenn es wahrscheinlich im Sommer von der Werft in den Niederlanden kommend auf dem Rhein an Emmerich und Rees vorbei auf den Heimathafen in Duisburg zusteuert. Es ist immerhin 69 Meter lang, 11,40 Meter breit und hat Kräne an Bord. "Das Schiff dient in erster Linie der Hindernis-Bergung auf dem Rhein", erklärt Erich Wicher, Fachbereichsleiter für Wasserstraßen beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein (WSA). Und es ist einzigartig auf der Welt.

Denn das neue, 23 Millionen Euro teure Spezialschiff ist mit modernster Technik ausgestattet. "Anders als das noch im Dienst befindliche Taucherglockenschiff 'TGS Carl Straat', das schon 50 Jahre alt ist", erklärt Wicher. Das Oldtimer-Schiff versieht seinen Dienst rheinaufwärts bis fast an die Schweizer Grenze, ebenso auf der Mosel von Koblenz bis nach Trier. Bis es dann abgelöst wird.

Spezialschiff kann künftig auch auf Main und Neckar eingesetzt werden

Wobei die Archimedes eigentlich nur im Zuständigkeitsbereich des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein, sprich von der niederländischen Grenze bis nach Mainz, fährt. "Aber ihr Einsatzgebiet reicht eben darüber hinaus, wenn das Schiff von den WSA-Kollegen aus Freiburg bzw. Mannheim angefordert wird", sagt der zuständige Mann.

Und künftig soll das Spezialschiff, das nicht nur etwa alte Anker oder Brückenteile heben kann, sondern auch die Glocke für wissenschaftliche Zwecke auf die Rheinsohle ablässt, auch auf anderen Wasserstraßen in Deutschland bei Bedarf unterwegs sein, etwa auf dem Main, dem Neckar und auf Kanälen. "Weil das jetzt mit der niedrigeren Durchfahrtshöhe möglich ist", erklärt Wicher.

Neues Schiff braucht keinen Schlepper mehr

Ein wesentlicher Unterschied zur Carl Straat ist, neben der modernen Ausstattung und einem umweltfreundlichen Antrieb, dass sich die Archimedes selbständig bewegt, auch gegen die Strömung. Das neue Schiff schafft 13 Kilometer die Stunde, das alte gerade mal bis zu drei. Deshalb musste die Carl Straat oft von einem Schlepper gezogen werden.

Die bis zu vier Mann starke Besatzung der Archimedes wird künftig auch von montags bis freitags an Bord übernachten können. "Da ist alles vorhanden", weiß Erich Wicher. Wie gesagt: Die Taucherglocke ist mit an Bord, kann bis zu zehn Meter tief abgelassen werden. Über eine Verbindung und Schleusen können dann bis zu fünf Personen in die sechs mal vier Meter große, ovale Glocke gelangen und auf dem Rhein trockenen Fusses ihre Arbeit verrichten.

Taucher-Tauglichkeitsprüfung für Glockengang vorgeschrieben

Voraussetzung, um dort unten auf dem Rheinboden tätig zu sein, sei aber schon eine Taucher-Tauglichkeits-Überprüfung, schränkt der Fachbereichsleiter ein. Der nicht ausschließt, dass man die Archimedes mit ihrem schwarzen Deck, dem weißen Aufbau und den gelb abgesetzten Gefahrenbereichen an Bord samt begleitendem Ponton im nächsten Jahr vor Rees oder Emmerich im Einsatz sehen kann.