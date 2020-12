Rees: Polizei meldet einen Einbruch in ein Geschäftshaus

Rees Einbrecher waren am Wochenende in Rees unterwegs. An der Dellstraße verschaffte sie sich Zugang zu einem Wohn- und Geschäftshaus.

Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Wohn-und Geschäftshaus an der Dellstraße. Im Hausflur hebelten sie an mehreren Wohnungstüren und gelangten so in eine der Wohnungen hinein. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter der Telefonnummer 02822/7830 entgegen.

