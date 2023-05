Run auf Tickets: Reeser Punk Meets People knackt 700er-Marke

Rees-Haldern. Festival Punk Meets People in Haldern übertrifft mit 700 Besuchern die Erwartungen. Welche Band Stimmungsmacher war, bei wem es politisch wurde.

Das war Werbung für den Punk. Mit 700 Besuchern am Samstag ausverkauft, bestes Wetter, eine herrliche, gar familienfreundlich Atmosphäre – das Festival hat am Wochenende begeistert. Festivalchef Stefan Börgers zeigte sich glücklich: „Ein vollkommen gelungenes Festival.“

Tequila And The Sunrise Gang sorgten für die beste Stimmung

Größter Stimmungsmacher war die Gruppe Tequila And The Sunrise Gang. Hier war es am vollsten und es herrschte die beste Stimmung. Wegen Stromproblemen gab es Verzögerungen im Zeitplan, der eigentliche Hauptact Mal Élevé konnte erst kurz vor Mitternacht die Bühne betreten, als manche mit ihren Kräften am Ende wohl schon auf dem Heimweg waren.

Punk ist politisch: „Das ist ein gemeinsamer Nenner“, ist sich Börgers sicher. Und deshalb sei Mal Élevé als Hauptact so wertvoll gewesen. „Es ist in unserer Gegend oft zu unpolitisch.“ So sang der Künstler davon, dass niemand im Mittelmeer ertrinken sollte – dabei trug er eine Schwimmweste, ein starkes Symbol. Mal Élevé spricht die Sprache des Punks.

The Catapults auf der ansprechend gestalteten Bühne bei Punk Meets People. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Punk Meets People wächst

Stefan Börgers sieht auf einem guten Weg zur Vergrößerung: „Ich bin sicher, wir haben mehr Leute erreicht.“ Zu sehen, wie die Punks ganz im Hippie-Stil mit ihren Kindern gemeinsam zur Musik hüften – herrlich. Auch 2024 wird es das Festival geben – Tendenz wachsend.

Erstmals habe man auch selbst das Catering übernommen und wurde gleich mal leer gefuttert: „Wir hatten noch zweimal Pommes und Würstchen nachgeholt“, so Börgers. Erkannt habe man, dass bei 700 Gästen mehr Toiletten her müssten.

Fünf Bands bewarben sich am Freitag für einen Bühnenplatz am Samstag

Im Rahmen der Tage der Musik veranstaltete Punk Meets People gemeinsam mit dem Haldern Studio am Freitag den Local Heroes Bandcontest. Fünf Bands konnten sich bei einem 20-minütigen Auftritt präsentieren. Es konnten sich dazu alle Nachwuchsbands bewerben, die aus einem Umkreis von höchsten 50 km um Rees kommen, nicht vor 2015 gegründet wurden und eigene Songs spielen.

Der Bandcontest und das Festival am Samstag wurden wie im Vorjahr auf dem Festivalgelände am Heideplatz in Haldern ausgetragen. Vor dem Zusammenschluss mit dem Punk Meets People wurde der Bandcontest am Tonstudio, damals noch Keusgen, ausgerichtet.

Viele Punks brachten ihre Kinder mit zum Punk Meets People. So entwickelte sich eine schöne familienfreundliche Atmosphäre. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

300 Besucher kamen am Freitag

Obwohl es beim Aufbau ordentlich regnete, konnte die Veranstaltung ordnungsgemäß beginnen. Nur ein Stromausfall sorgte für einige Verzögerungen. Das der Boden des Platzes teilweise sehr aufgeweicht war, sorgte bei der Partylaune der rund 300 Besucher des Bandcontests für keinen Abbruch. Der Heideplatz bot ausreichend Raum für einen Getränkestand, Cocktails, einem Imbiss, einen Schmuckstand, eine Fotobox oder verschiedene Merchandising-Stände und natürlich die große Bühne mit ausgereifter und ausreichend dimensionierter Ton- und Lichttechnik.

Das feste Team rund um Festivalleiter Stefan Börgers besteht aus 20 Personen, am Wochenende kamen noch weitere 30 Helfern hinzu. „Die Planung des Festivals dauert ein ganzes Jahr“, erklärte Börgers, „die Umsetzung hat rund zwei Wochen gedauert.“

Kombiticket gewannen den Local Heroes Bandcontest

Sechs Bands traten beim Wettbewerb gegeneinander an: Alfred Johnson aus Goch, Chasing Dreams aus Dorsten, Donder aus Heelweg (NL), True Voodoo aus Emmerich und Kombiticket aus Recklinghausen und Bocholt. Letztere konnten den Wettbewerb für sich entscheiden und gewann einen Gutschein für zweieinhalb Studiotage im Tonstudio Haldern sowie den Auftritt beim Punk Meets People Festival am Samstag. „Ihre moderne Auslegung von Punkrock hat die Jury überzeugt die Band einzuladen und dann am Ende zum Gewinner zu küren“, erklärte Stefan Börgers.

Die fünfköpfige Band um Songwriterin und Frontfrau Marie „Mine“ Schmalz besticht durch eigenes Songmaterial gepaart mit tiefgründigen Texten. Gemeinsam mit Tobias „Tirbs“ Finke (Bass/Gesang), Moritz Lörcks (Drums, Gesang), Daniel Wegner (Gitarre) und Nils Wegner (Gitarre/Gesang) spielen sie bei ihren Auftritten Titel wie „Amok“, „Ikarus“ oder „Dumm und glücklich“. „Kombiticket steht für Liebe und Leidenschaft zum deutschen Rock und Pop“, erklärte Marie Schmitz, „unsere Musik wurde beeinflusst durch deutsche Rockbands der 2000er wie Juli oder Madsen“.

>> X-Mas-Bash wohl in der Raiffeisenhalle Rees

Die nächste Veranstaltung von Stefan Börgers und seinem Team ist der Punk meets People X-Mas Bash Ende des Jahres. Nachdem die Veranstaltung 2022 in der Schützenhalle Haffen ausgetragen wurde, soll es in diesem Jahr voraussichtlich wieder in die Raiffeisenhalle in Rees gehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg