Deiche sind ein wichtiger Hochwasserschutz. In Rees-Haffen wurde ein Teilabschnitt am Wochenende bei einer "Rallye" beschädigt.

Deich Rees: Rallye-Fahrt am Deich hat weitreichende Folgen

Rees Unbekannte sind in Rees mit ihren Fahrzeugen den Deich hoch- und runtergefahren. Dabei ist ein erheblicher Schaden entstanden.

Der aktuelle Anblick der Deiche zwischen Bruckdaelweg und Lohrwardtstraße ist für Holger Friedrich "erschreckend". Der Geschäftsführer des Deichverbandes Bislich-Landesgrenze kann noch immer nicht fassen, was sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Rees-Haffen abgespielt haben muss.

Auf einem Abschnitt von rund 1000 Metern sind Unbekannte mit ihren Fahrzeugen immer wieder den nassen Deich hoch und runter gefahren. Dabei haben sie die Grasnarbe, die schützende Haut des Deichs, erheblich beschädigt.

Deich als wichtiger Schutz vor Hochwasser

"Es kann nicht sein, dass wir mit allen Mitteln versuchen, den Deich zu pflegen und dann macht jemand etwas so beklopptes", sagt Friedrich. Denn bei dem Deich handelt es sich nicht nur um einen schönen Radweg, sondern auch um eine bedeutende Hochwasserschutzanlage.

In der Vergangenheit kam es schon mehrmals zu ähnlichen Vorfällen, dieses Mal aber muss eine regelrechte "Rallye", wie Friedrich es nennt, stattgefunden haben. Er tippt auf Grund der Spuren auf Autos, die über das nasse und matschige Gras gefahren sind.

Polizei ist eingeschaltet

Die Polizei ist bereits eingeschaltet, zusätzlich macht der Deichverband Bislich-Landesgrenze in den Sozialen Medien auf den Vorfall aufmerksam. "Es ist Wahnsinn, wie oft der Beitrag bereits geteilt worden ist", so Friedrich. Er hofft, dass sich Zeugen bei der Polizei oder beim Deichverband melden - die selbst etwas gesehen haben oder im Internet auf ein selbstgedrehtes Video der Täter stoßen.

Doch selbst wenn die Täter nicht gefasst werden, so hofft Friedrich vor allem auf den "Verstand, der bei einigen wieder einsetzt". Damit sich ein solcher Vorfall in Zukunft nicht wiederholt.