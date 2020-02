Haldern. Freude bei Kindern, Eltern, Betreuern: Am Familienzentrum Kindergarten Regenbogen in Haldern gab's Richtfest für den mittlerweile vierten Anbau.

Rees: Richtfest für Kindergarten-Anbau in Haldern

Auch die Kinder hatten richtig Spaß: Bunte Gummistiefel, wasserdichte Jacken und Mützen schützten vor dem Regen, während sie über den schlammigen Boden der Baustelle sausten. Und die Eltern lauschten aufmerksam dem Richtspruch von Zimmermann Hans-Gerd Schmitz. Noch drei Monate, dann ist der mittlerweile vierte Anbau am Familienzentrum Regenbogen am Drostendick 1 fertig.

Dass es so schnell ging mit dem Bauarbeiten für den neuen, gut 250.000 Euro teuren Neubau, liegt an der Erfahrung des Bauherrn. Denn Investor ist der Reeser Karl Goris, der in den Kreisen Kleve, Wesel und Bocholt jetzt über 30 Kindergärten besitzt. „Die sind alle vermietet, wie auch hier an die Elterninitiative“, sagte der Immobilien-Besitzer.

Zirka 100 Kinder werden derzeit betreut

Zirka 100 Kinder werden derzeit im Kindergarten von betreut, bis zu 125 können es mit dem neuen Gebäude sein. „Mit dem Anbau kommen etwa 200 Quadratmeter Fläche hinzu“, sagte die stellvertretende Leiterin, Melanie Evertz. Dann werde auch eine fünfte Gruppe aufgemacht, ergänzte der Vorsitzende des Kindergartens, Tobias Kurbjahn. Weitere Erweiterungen gebe es aber nicht mehr am Standort.

Freuen sich schon wie die Kinder auf den Anbau (v.li.): Karl Goris, Melanie Evertz und Tobias Kurbjahn. Foto: Remy

Für den neuen Anbau wurde der Spielplatz, der sich dort befand, hinter den bestehenden Kindergarten verlegt. Dafür hatte die Stadt ein 500 Quadratmeter großes Grundstück zur Verfügung gestellt, das Goris gepachtet hat. Nötig sei die Erweiterung geworden, „weil es im Stadtgebiet immer mehr Kinder gibt, auch in Haldern“, sagte Bürgermeister Christoph Gerwers, der zum Richtfest eingeladen war.

Kindergarten besteht seit 35 Jahren

Der Bedarf an Plätzen sei zudem gestiegen, weil immer mehr Eltern ihren Nachwuchs schon mit zwei Jahren oder früher in die Betreuungseinrichtungen geben würden. Haldern hat drei Kindergärten. Am Rande: Das Familienzentrum Kindergarten Regenbogen am Drostendick besteht seit nunmehr 35 Jahren. „Das war der erste Kindergarten, den wir gebaut haben“, meinte Karl Goris. Sein nächstes Projekt startet er übrigens in drei Wochen in Millingen. Dort wird der Kindergarten Rappelkiste erweitert.

Gespannt ist man bei der Stadt übrigens, wenn’s im Rathaus am heutigen Mittwoch um die Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplanes geht. „Das Kreisjugendamt legt dann die aktuellen Zahlen vor“, sagt Pressesprecher Jörn Franken. Mit Blick aufs Kindergarten-Provisorium im Gebäude Schule 20000, das gerade baulich hergerichtet wird, „ist es gut möglich, dass wir in zwei Jahren einen weiteren Kindergarten in Rees bauen müssen“.