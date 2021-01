Rees: Schlosserei Gerads baut neue Halle im Gewerbegebiet

Mitten in der Corona-Krise beweisen Monique und Jens Gerads Unternehmermut: Die jungen Leute bauen für ihre Schlosserei im Gewerbegebiet eine neue Produktionshalle samt Lager und Bürogebäude für 240.000 Euro. Darüber freuen sich auch Bürgermeister Christoph Gerwers (2.v.re.) und Wirtschaftsförderer Heinz Streuff.

Rees Die Schlosserei Gerads aus Rees baut für gut 240.000 Euro eine Produktionshalle samt Lager und Bürogebäude an der Marie-Curie-Straße.

Es hat gedauert, doch jetzt passt alles zusammen: Die Schlosserei Gerads baut im in Rees. Der Startschuss ist bereits gefallen, die Betonplatte für eine neue Produktionshalle samt Lager und Bürogebäude ist bereits gegossen. "Alles bisher in Eigenleistung", sagt Jens Gerads. Gemeinsam mit Ehefrau Monique investiert der 31-jährige Familienvater fast 240.000 Euro.

Und das in Corona-Zeiten. "Ein mutiger Schritt, der Respekt verdient", meint denn auch Bürgermeister Christoph Gerwers bei seinem Besuch an der Baustelle anerkennend. Immerhin hatte das junge Unternehmen in der Krise bis zu 90 Prozent des Umsatzes verloren. "Doch jetzt geht's wieder richtig aufwärts", freut sich Monique Gerads. Die 30-jährige Reeserin ist gelernte Industriekauffrau und managt das Büro.

Auch dank staatlicher Hilfe Corona-Krise überstanden

Leicht war der Start für die jungen Leute nicht. "2019 ist mein Vater überraschend verstorben und ich musste sofort die Leitung des Betriebes übernehmen", erzählt der Schlosser. Wobei der Betrieb mit seinen drei Mitarbeitern und zwei Auszubildenden richtig gut lief, "und wir viel Geld sparen konnten", so der Firmenchef. Deshalb hätte man die Krise auch überstehen können. "Und auch dank der staatlichen Hilfe", hebt die junge Mutter von zwei kleinen Mädchen ausdrücklich hervor.

Am derzeitigen, mittlerweile viel zu beengtem Standort am Melatenweg, keine 500 Meter von der Baustelle entfernt, werden unter anderem Abgas-Filter für Schiffe gefertigt, auch Abgasregler für Kohlekraftwerke, die in alle Welt gehen, und Aufbauten für Lkw-Auflieger für Edeka: "Wie gesagt: Es lief gut. Bis Corona", sagt Monique Gerads. Doch für Februar und März sind die Auftragsbücher wieder gut gefüllt. Wobei Jens Gerads derzeit nur noch mit einer Auszubildenden, die Metallkonstruktions-Technikerin wird, die Arbeit stemmt.

Erweiterung ist möglich

An Optimismus und Unternehmermut mangelt es der jungen Familie jedenfalls nicht, die sich am neuen Standort mehr Laufkundschaft erhofft - und tatkräftige Unterstützung seitens der Verwandtschaft erhält. 1800 Meter groß ist das Grundstück an der Marie-Curie-Straße, wovon 370 Quadratmeter bebaut werden. "Eine Erweiterung nach hinten heraus ist dabei noch möglich, wenn Bedarf besteht", sagt Wirtschaftsförderer Heinz Streuff, der sich schon mit dem verstorbenen Jochen Gerads um ein passendes Grundstück bemüht hatte.

Optimistisch ist Jens Gerads, dessen Onkel Chef der gleichnamigen Reeser Bäckerei-Kette ist, auch, was den Umzugstermin betrifft. "Zum 1. April wollen wir am neuen Standort loslegen", erzählt der Schlosser. Und glaubt wie seine Frau fest daran, dass es klappt. Nicht zuletzt dank der tollen Unterstützung durch die ganze Familie.

>> Rees hat keine weiteren Gewerbeflächen mehr anzubieten

Mit dem Verkauf aller Grundstücke an der Marie-Curie-Straße verfügt die Staat Rees über keine weiteren freien Gewerbeflächen mehr. Drei Betriebe, die noch nicht mit ihren Bauarbeiten gestartet sind, werden sich innerhalb der nächsten drei Jahre dort ansiedeln, unter anderem die .