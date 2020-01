Rees. Sebastian Hense, ehemaliger CDU-Ratsherr in Rees, wurde jetzt mit großer Mehrheit zum CDU-Bürgermeisterkandidat in Wesel gewählt.

Rees: Sebastian Hense ist CDU-Bürgermeisterkandidat in Wesel

Der ehemalige Ratsherr der CDU in Rees, Sebastian Hense, ist in Wesel zum Bürgermeisterkandidaten der CDU von den Mitgliedern mit großer Mehrheit (96,5 %) gewählt worden. Damit tritt er gegen Ulrike Westkamp (SPD) an, die seit 16 Jahren Bürgermeisterin in Wesel ist.

Die stellvertretende Bürgermeisterin in Rees, Mariehilde Henning, kann sich gut erinnern: „Wir hätte ihn gerne hier bei uns behalten.“ Doch im Jahr 2011 zog der heute 41-Jährige nach Wesel.

Sebastian Hense, in Wesel geboren, war im Alter von acht Jahren mit seinen Eltern von der Wittenhorst/Stadtteil Mehrhoog nach Rees zur Bussardstraße gezogen. Hier besuchte er die Grundschule an der Sahlerstraße und dann das Gymnasium Aspel, wo er im Jahr 1998 sein Abitur ablegte.

Dr. Soll weckte seine Liebe zur Mathematik

Sein damaliger Mathematiklehrer in der Unterstufe, Dr. Erwin Soll, hat seine Liebe zur Mathematik geweckt. So studierte Hense Mathematik und Informatik in Düsseldorf, wo er die ersten Jahre auch wohnte, kam dann aber 2002 nach Rees zurück, um, nach dem frühen Tod der Mutter, seinem Vater, der eine Schreinerei am Groiner Kirchweg betrieb, unter die Arme zu greifen. „Alles, was nicht mit handwerklicher Arbeit zu tun hatte, habe ich übernommen, wie Buchführung, Personal, Organisation. Schon damals war für mich ein 14 Stunden-Tag nicht ungewöhnlich.“

Im Jahr 2006 wurde Hense Schriftführer im CDU-Ortsverband Rees, drei Jahre später bereits stellvertretender Parteivorsitzender. So gehörte er damals schon zur Findungskommission, die Christoph Gerwers als CDU-Bürgermeisterkandidat nominierte. „Ich habe heute noch einen guten Draht zu ihm und wir tauschen uns regelmäßig gedanklich aus. Ich halte Gerwers für einen hervorragenden Bürgermeister.“

Engagiert im Kommunalwahlkampf 2009

Sebastian Hense selbst war im Jahr 2009 höchst engagiert im Kommunalwahlkampf und wurde Ratsherr in Rees. Zudem war er erfolgreicher Spieler in der Badmintonabteilung des SV Rees, deren Geschäftsführer er im Jahr 2007 wurde und deren Mitglied er heute noch ist. Noch viele seiner Freunde wohnen in Rees, seine Schwester Iris arbeitet als Tierärztin in der Rheinstadt. So ist Hense, was die Rheinstadt angeht, immer noch gut informiert.

Nach seiner Eheschließung im Jahr 2011 zog Sebastian Hense mit seiner Frau Tina, die aus Wesel stammt, in die Kreisstadt, und musste daher sein Reeser Ratsmandat aufgeben. „Heute ist Wesel auch meine Heimat, wo ich mich rundum wohl fühle.“

Sebastian Hense, CDU Kandidat im Kommunalwahlkampf im Jahr 2009. Foto: CDU / NRZ

Stellvertretender Schulleiter am AVG in Wesel

Beruflich blieb der Diplom-Mathematiker dem Andreas-Vesalius-Gymnasium in Wesel treu, beginnend als Referendar wurde er im Jahr 2014 stellvertretender Schulleiter des Innenstadt-Gymnasiums. Seit fünf Jahren ist er Wesels CDU-Vorsitzender. Er folgte auf Dr. Heinzgerd Schott, dem jetzigen Vorstandsvorsitzenden der Lebenshilfe Unterer Niederrhein. Zudem gehört Hense dem CDU-Kreisvorstand an.

Als CDU-Stadtverbandsvorsitzender in Wesel wurde Sebastian Hense im vergangenen Jahr in diesem Amt bestätigt, nun nimmt er das Heft selbst in die Hand und will Bürgermeister von Wesel werden. Findungskommission und Vorstand stehen hinter ihm, ebenso die Basis: 58 stimmberechtigte Mitglieder waren am Dienstagabend gekommen, um ihr Votum abzugeben. Am Ende stimmten 56 Mitglieder für den 41-Jährigen. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Gemeinsam mit einem engagierten Vorstand und einem tollen Wahlkampfteam soll es bald los gehen, so Hense. Oberstes Ziel: Nach der Kommunalwahl am 13. September soll die CDU die stärkste Fraktion im Rat sein und er die Geschicke der Stadt als Bürgermeister lenken.