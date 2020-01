Rees: Seit 20 Jahren gibt es die Ferienwohnung am Mühlenturm

Seit 20 Jahren gibt es die Ferienwohnung am Mühlenturm in unmittelbarer Nähe zum Rhein und zur Promenade. Ein guter Grund für Elke Landers zurückzublicken, sich aber ebenso bei ihren treuen Gästen zu bedanken, die ihr über zwei Jahrzehnte die Treue gehalten haben.

Als Claudia Scholten im Jahr 1996 bei der Stadt Rees ihren Dienst aufnahm, verzeichnete das Kulturamt lediglich ein Haus mit drei Ferienwohnungen in Rees, von Familie Berthold Peters in der Schweizer Straße. Heute gibt es 64 Wohnungen, die an Feriengäste vermietet werden. Die Wohnung am Mühlenturm war die zweite in der Rheinstadt. Heute ist sie die älteste.

Wohnung wurde nach und nach modernisiert

Nach dem Tod der Mutter im Jahr 1999 überlegte sich Hans-Ulrich Landers, was mit der Wohnung im Parterre geschehen soll. „Lass’ es uns mal mit einer Ferienwohnung probieren“, schlug der Metzger damals seiner Frau Elke vor. Im Jahr 2000 noch mit dem alten Mobiliar der alten Damen. Das Experiment funktionierte, die Nachfrage war groß, so dass Hans-Ulrich Landers begann, die Wohnung sukzessive zu renovierten und neu auszustatten.

Und er war immer voller Ideen, betreute auch den Mühlenturm, installierte eine Webcam am Haus und baute für seine Feriengäste eine Sauna im Garten, er schuf Sitzplätze und eine Grillecke. Aber was den besonderen Reiz ausmachte: Es war und ist immer eine Ferienwohnung mit Familienanschluss. Und dabei ist es auch geblieben, auch als Hans-Ulrich Landers im April 2017 62-jährig verstarb.

Sie kommen als Gäste und gehen als Freunde

Für Elke Landers war sofort klar: „Mit der Ferienwohnung mache ich weiter. Ich hätte es allein gar nicht ausgehalten. Ohne Gäste wäre es mir zu einsam.“

Nicht umsonst steht im Eingang zur Wohnung „Sie kommen als Gäste und gehen als Freunde.“ Tatsächlich kommen mehr als die Hälfte aller Gäste Jahr für Jahr, viele sind mit Elke Landers alt geworden. Sie schätzen die ebenerdige, rollstuhlgeeignete Wohnung, nur zur Dusche gibt es eine kleine Erhöhung. In der Wohnung stehen bei Bedarf ein Rollstuhl und ein Toilettenstuhl zur Verfügung, neben Toilette und Dusche ist eine Aufstehhilfe in dem großen Badezimmer angebracht. Aber genauso brauchen Familien nicht Kinderreisebett oder Stubenwagen mitbringen. Auch sie hält Elke Landers vor. Gerade erst hat sie ein neues Boxspringbett angeschafft – damit ihre Gäste noch besser schlafen können. Die meisten ihrer Gäste haben Verwandte in Rees und Umgebung, die sie regelmäßig besuchen. Mit der Hälfte von ihnen ist sie per du. „Es waren schon Gäste aus aller Welt hier“, resümiert Elke Landers.

Als Gästeführer unterwegs

Oft war das Ehepaar als Gästeführer unterwegs, chauffierte die Besucher nach Kevelaer oder zeigte ihnen schöne Fleckchen am Niederrhein.

Der 80-jährigen Vermieterin stehen heute Hilfen zur Seite. Ihre Enkelin Colette Eul hilft ihr, wo sie nur kann. Die Schwägerin von Elke Landers kümmert sich um „den Bürokram“, zudem gibt es eine Reinigungskraft für die Ferienwohnung. Und wenn es am Ende des Jahres so aussieht, als ob die Buchungen für das neue Jahr zurückgehen, füllt sich von Woche zu Woche wieder das Reservierungsbuch – mit vielen ihr bekannten Namen.