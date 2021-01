Sternsinger Rees: Sternsingen „to-go“ in Haldern am Dreikönigstag

Haldern Sternsinger in Rees-Haldern teilten Segenszettel aus und sammelten dringend benötigte Spenden für das Kindermissionswerk.

Nachdem das Sternsingen coronabedingt nicht auf die traditionelle Art stattfinden konnte, hatten sich die Organisatoren im Lindendorf etwas Besonderes ausgedacht. Selbstverständlich, dass dabei alle AHA-Regeln und zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Vorgaben in die Planung und Durchführung eingeflossen sind und vom Ordnungsamt Rees genehmigt und überwacht wurden.

So hatte sich am Nachmittag des Dreikönigstags eine Gruppe Sternsinger bei Familie Herbst am Markt in Haldern postiert, um hier die Segenszettel auszuteilen und dringend benötigte Spenden für das Kindermissionswerk zu sammeln.

Auch Segenssteine verschenkt

Zusätzlich zu den Segenszetteln verschenkten die Sternsinger auch noch selbst bemalte „Segenssteine“ und sowie Kronen und Bastelvorlagen an die Kinder. Alle interessierten Halderner konnten so persönlich ihren Segen abholen. Ein großes Lob gebührt diesen auch für die große Disziplin beim gelegentlichen Schlange stehen. Für den Sicherheitsabstand von zwei Metern hatten die Organisatoren vorab Kreidesterne auf den Bürgersteig gemalt.

Eine zweite Sternsingergruppe überbrachte die Segenszettel bis in den Garten des Altenheimes.

Ab hier übernahmen dann die engagierten Mitarbeiter: Sie hatten eigene Sternsingergruppen gebildet, weil nur so der Segen in jedes Zimmer und jede Wohnung getragen werden konnte. Die Freude und Dankbarkeit der Bewohner darüber war riesig.

Bereits ein gutes Spendenergebnis erreicht

Natürlich wurde auch Haus Aspel besucht: Bereits am Morgen spendete hier eine dritte Gruppe den Schwestern den Segen. Auch wenn das Spenden-Ergebnis nicht an das der Vorjahre heranreicht, hat sich der Aufwand gelohnt: Bislang wurde ein Spendenergebnis von gut 4700 Euro erreicht. Dabei sind die Überweisungen, die nach wie vor noch möglich sind, noch nicht mit eingerechnet.

Die Segenszettel sowie Spendendosen liegen noch einige Tage in der Kirche, Apotheke, Bäckerei Gerads und Bäckerei Jansen, dem Brillenbauer sowie dem Halderner Lädchen aus. Für diese Mithilfe der Einzelhändler - und besonders auch für die Hilfsbereitschaft von Familie Herbst - bedankt sich das Organisationsteam recht herzlich.

