Rees und Haldern aus der Luft sind beim Vortrag zu sehen

Haldern. Beim Fotovortrag werden Bilder von Rees und Haldern aus der Vogelperspektive vom Geschichtsverein gezeigt, historische und aktuelle Luftbilder.

Auf Einladung des St. Marien Altenheims zeigt der Reeser Geschichtsverein Ressa am Donnerstag, 13. Februar, im großen Saal des Halderner Pfarrzentrums, Gerhard-Storm-Straße 1, den Fotovortrag „Rees und Haldern von oben“.

Nach einer hausinternen Präsentation am Nachmittag wird die Bilderschau ab 19 Uhr für die Öffentlichkeit wiederholt. Der Eintritt ist frei.

Der Abend enthält Auszüge aus dem Vortrag „Rees von oben“, der vor einem Jahr fast 350 Besucher ins Reeser Bürgerhaus lockte, ergänzt um historische und aktuelle Fotos aus Haldern und Aspel.

Die Ressa-Vorstandsmitglieder Michael Scholten und Dirk Kleinwegen zeigen anhand von mehr als 200 Luftbildern aus 100 Jahren die Entwicklung der ältesten Stadt am unteren Niederrhein.

Rees und die Ortsteile wurden ab den 1920er Jahren aus sehr unterschiedlichen Gründen aus der Luft fotografiert. Einmal zur Erstellung von Landkarten, dann zum Verkauf von Bildbänden und Postkarten.

Im Kriegsjahr 1944 überflogen britische Aufklärer den Niederrhein, nach der Rheinüberquerung der Alliierten hielten sie 1945 auch die Trümmerwüste der bombardierten Städte fest.

Beeindruckende Schwarzweißfotos zeigen den Reeser Stadtkern vor und nach seiner Zerstörung. Luftaufnahmen, die in den 50er, 60er und 70er Jahren von der Stadtverwaltung in Auftrag gegeben wurden, wecken beim heutigen Betrachter viele Erinnerungen an längst verschwundene Fabriken (Jasba, Dobbelmann, Oldenkott) und Supermärkte (Selbego, Groma, IB-kauf) wie auch an unbebaute Felder, auf denen Jahrzehnte später riesige Neubaugebiete wie die Queckvoor entstanden.

Abgerundet wird der Vortrag durch Fotos und Filme, die der Halderner Drohnenfotograf Wahid Valiei in jüngerer Vergangenheit von seiner Wahlheimat gemacht hat.