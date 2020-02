Themenbilder Polizei-Einsatz / Polizei-Arbeit am 14.08.18 in Gelsenkirchen: Blaulicht auf einem Polizeiwagen Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services GmbH

Polizeibericht Rees: Unfall an der B67 am Sonntag war doch schlimmer

Rees. Bei dem Unfall am Sonntag an der B67 in Rees hat sich eine Frau doch schwerer verletzt. Die Polizei liefert nun weitere Details zur Kollision.

Der Verkehrsunfall am Sonntag, 23. Februar, gegen 14.10 Uhr im Kreuzungsbereich der Reeser Landstraße (B 67) und der Groiner Allee (K 19) in Rees war wohl doch etwas schwerer, als die Polizei zunächst angegeben hatte. Von den vier verletzten Personen ist doch eine 52-jährige Frau schwer verletzt worden.

Der Reihe nach: Eine 52-jährige Frau aus den Niederlanden befuhr in ihrem Lancia Ypsilon die Groiner Allee in Richtung Reeser Landstraße. Ohne das für sie geltende Stopp-Zeichen zu beachten fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein. Ein 55-jähriger Mann aus Kevelaer fuhr zu diesem Zeitpunkt die Reeser Landstraße in Richtung Bocholt, als die 52-Jährige unvermittelt in den Kreuzungsbereich einfuhr.

Die Kreuzung wurde zeitweise vollständig gesperrt

Der Kevelaerer konnte einen Zusammenstoß trotz bremsen nicht mehr verhindern. Im Auto des 55-Jährigen, einem Nissan Qashqai, fuhr noch eine 72-jährige Frau aus Kevelaer mit. Im Lancia saß noch die 52-jährige Ehefrau des Fahrers, die schwer verletzt wurde. Die drei übrigen Personen verletzten sich leicht.

Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Kreuzung war zur Unfallaufnahme zeitweise vollständig gesperrt.