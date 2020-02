Rees: Vier Personen wurden leicht verletzt bei einem Unfall

Rees. Vorfahrt missachtet: In Rees an der B67 verletzten sich vier Personen bei einem Unfall leicht. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.

Vier Personen haben sich am Sonntag bei einem Unfall in Rees an der Kreuzung B67/Groiner Allee leicht verletzt. „Hier gab es eine Vorfahrtsmissachtung“, hieß es von der Polizeileitstelle. Weitere Erkenntnisse zum Unfallhergang oder zu den Personen lagen am Montagmorgen nicht vor. Die Alarmierung erfolgte gegen 14.30 Uhr.

Betriebsstoffe waren ausgelaufen

Kurzzeitig mussten die Straßen für die Bergung der Autos, ein Nissan und ein Lancia, für den Verkehr gesperrt werden. Auch waren Betriebsstoffe ausgelaufen, weshalb eine Reinigung vorgenommen werden musste. Zwei Rettungswagen waren ebenfalls im Einsatz.