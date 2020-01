Rees: Wahrsmannshof für soziales Engagement ausgezeichnet

Große Freude beim Team vom Wahrsmannshof: Beim UN-Projekt Biologische Vielfalt, das die Vereinten Nationen von 2011 bis 2020 ausgerufen haben, wurde das Natur- und Umweltbildungszentrum im Sonderwettbewerb „Soziale Natur – Natur für alle“ ausgezeichnet. Man darf jetzt den Titel „Ausgezeichnetes Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt“ tragen.

„Das passt zu 100 Prozent zu uns“, freute sich Projektleiter Tuve von Bremen bei einer kleinen Feierstunde. „Inklusion wird hier schon immer gelebt“, hob Susanne Stille von der Lebenshilfe Unterer Niederrhein hervor, mit der der Wahrsmannshof seit Jahren eng kooperiert.

Zum erfreulichen Anlass waren einige Gäste, aber aber Umwelt-Assistenten, zur Urkunden-Übergabe auf den Hof eingeladen worden. Die UN-Dekade Biologische Vielfalt in Deutschland habe mit dem Sonderwettbewerb den Blick auf die Chancen gelenkt, die die Natur für den sozialen Zusammenhalt biete, hatte Tuve von Bremen kurz den Hintergrund zum Wettbewerb erläutert. Beteiligt hatte sich der Wahrsmannshof Ende des Jahres.

Das Zentrum hat in all den Jahren an Bedeutung gewonnen

Was Umwelt und sozialen Zusammenhalt angeht, engagiert sich das Natur- und Umweltbildungszentrum sehr, und das jetzt schon zehn Jahre. „Das Zentrum hat in all den Jahren seines Bestehens an Bedeutung gewonnen“, hob Bürgermeister Christoph Gerwers das Engagement hervor. Der Hof gehört der Stadt, die die Aktivitäten ebenso fördert wie das Kiesunternehmen Holemans aus Rees, die Volksbank Emmerich-Rees und der Landschaftsverband Rheinland.

Ausgezeichnet in dem Sonderwettbewerb wurden übrigens vorbildliche Projekte an der sozialen Schnittstelle von Natur und sozialen Fragen, die zeigen, wie konkrete Maßnahmen praktisch aussehen. Erwähnt wurden hier Veranstaltungen auf dem Wahrsmannshof mit Förderschulen oder auch mit Blinden und Gehörlosen. „Toll, wie sie hier verschiedene Gedanken zu einem Projekt geformt haben“, würdigte Michael Hüging-Holemans vom Reeser Kiesunternehmen Holemans das Team rund um Tuve von Bremen.

Jede Chance wird geboten, Natur zu entdecken

Gisela Lamkowsky von der NRW-Agentur Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE), mit der der Wahrsmannshof ebenfalls eng kooperiert, lobte, dass durch das hervorragend ausgebildete Team allen Teilnehmern „jede Chance geboten wird, Natur zu entdecken“. Zur Inklusion fügte sie an: „Das muss man erst mal so hinkriegen!“

Voll des Lobes war auch Anne Henk-Hollstein, beim LVR Vorsitzende der Landschaftsversammlung, die eigens aus Köln angereist war. Was die Inklusion betreffe, habe der Wahrsmannshof eine Vorreiter-Rolle unter allen LVR-Projekten. Der „Urvater“ der Natur- und Umweltbildungs-Einrichtung, wie Tuve von Bremen den Geschäftsführer des Naturschutzzentrums im Kreis Kleve, Dr. Ulrich Werneke, nannte, kam zu Wort.

Auch Blick auf den Klima-Wandel richten

Er hoffe nicht nur, dass die Zusammenarbeit weiter gehe mit den Partnern, sondern das man sich noch breiter aufstellen wolle, und zwar mit Blick auf den Klima-Wandel“, meinte Dr. Ulrich Werneke. Weil man untersuchen wolle, wie sich der Klima-Wandel auch vor Ort auswirke.