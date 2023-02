Rosenmontag treffens ich die Narren wieder in der Reeser Innenstadt.

Rosenmontagszug in Rees: Das müssen die Narren wissen

Rees. Am Montag startet um 11.11 Uhr der 40. Rosenmontagszug in Rees. Los geht es für die neun Wagen am Westring. Das müssen die Karnevalisten wissen.

„Wej sinn weer door“ ist das Motto des diesjährigen . Und Frank Schenk vom Reeser Karnevalsverein (RKV) ist sich sicher, dass der Zug auch stattfinden kann. Er rechnet weder mit Einschränkungen durch Corona, noch durch das Wetter.

Bei der letzten Besprechung am Mittwoch gab er die letzten Informationen an die 23 teilnehmenden Gruppen weiter. Der RKV als Veranstalter freut sich, dass auch nach Corona die Anzahl der teilnehmenden Gruppen konstant geblieben ist. Probleme sieht der RKV nur bei den Musikgruppen, die Anzahl der Kapellen ging runter von vier auf zwei. Der Tambourcorps Bienen und der Fanfarenchor Anholt sind beide nicht spielfähig.

Wagen starten um 11.11 Uhr am Westring

Punkt 11.11 Uhr zieht der Zug vom Schulzentrum am Westring aus los. Jedes Fahrzeug wird von vier nüchternen Wagenengeln in Warnwesten begleitet, die Absperrung der Kreuzungen übernimmt der Verkehrs- und Verschönerungsverein. Schenk mahnte und Kinder auszuschenken.

Entsprechende Plakate wurden, wie auch Müllbeutel, jeder Gruppe übergeben. Für die Besucher des Zuges stehen Mülltonnen bereit. „Die Besucher verstehen das manchmal nicht, die Mülleimer mit den roten Deckeln darf man benutzen“, erklärte Schenk schmunzelnd. Der Zug endet auch wieder am Schulzentrum, dort kann im Zelt dann weiter gefeiert werden.

Der RKV-Karnevalshut ist komplett ausverkauft

„Der oder wie ich ihn genannt habe, die ‚Krone von Rees‘ ist komplett ausverkauft“, erklärte Schenk stolz und dankte den Verkaufsstellen und Einzelpersonen für die Unterstützung. Neben dem Verkaufsartikel wurde der Zug auch durch zahlreiche Spenden finanziert, Schenk bedankte sich bei Banken, Stadt Rees, Taxi Tönnissen, RSE GmbH sowie beim Festzeltveranstalter.

Beim Rosenmontagszug sind neun Wagen dabei: Die Unentwegten, Prinzenpaar Haldern, Karnevalsfreunde Bie-Re, Schlafmützen Empel, Buscher Alarm, Emmericher Jecken sowie die Throne der BSV Rees-Feldmark-Groin und Bergswick, Bürgerschützenverein Rees und Helderloh.

Malteser stehen für die Sicherheit zur Verfügung

Als Fußgängergruppen starten RKV & Sahnehäubchen, Junior-Tanzgarde Isselburg, Kunterbunter Freundeskreis, Thron Haldern, Millingse Engels und Bengels, Indiaca, DJK TuS Esserden, Räße Family, kfd-Frauen, Kolping und der Thron des Bürgerschützenvereins.Für die musikalische Unterhaltung sorgen der Tambourcorps Rees sowie De Eendracht Etten und natürlich noch Nils Raabe, der als Clown mit einer dicken Trommel vor dem Zug herläuft.

Damit die Sicherheit der Aktiven und der Gäste gewährleistet ist, stehen die Malteser mit ihrem Rettungsdienst zur Verfügung.

>>> Unveränderter Zugweg in Rees

Der Zugweg verläuft unverändert durch die Reeser Innenstadt: Wardstraße, Vor dem Rheintor, Rheinstraße, Markt, Wasserstraße, Oberstadt, Am Bär, Neustraße, Poststraße, Rünkelstraße, Markt, Kirchplatz, Fallstraße, Vor dem Falltor, Am Stadtgarten, Vor dem Delltor, Dellstraße, Markt, Rheinstraße, Vor dem Rheintor, Wardstraße und zum Schluss wieder zum Parkplatz am Schulzentrum.

