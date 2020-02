Schulen aus Emmerich und Rees für Umweltschutz geehrt

Die achtjährige Asmin weiß jetzt, wie tief man Kartoffeln einpflanzen muss. Das hat die junge Schülerin aus Emmerich-Speelberg im Unterricht gelernt. Gemeinsam mit ihren Klassenkameraden hat Asmin an der Aktion „Liebfrauen gärtnert im Quadrat“ teilgenommen und von ihren Lehrerinnen Judith Flegel und Michaela Wild eine Menge über das Gärtnern, über den Anbau von Gemüse und Früchten gelernt. Und es hat den Schülern geschmeckt. Gemeinsam mit den Eltern wurde ein kleines Fest organisiert, die geernteten Kartoffeln wurden geschält und Reibekuchen daraus gemacht – so schmeckt Schule.

Das Projekt aus Emmerich wurde gestern als vorbildlich ausgezeichnet. Zusammen mit 16 anderen Schulen aus den Kreisen Kleve und Wesel wurde die Grundschule in Kalkar vom Landesministerium als „Schule der Zukunft“ ausgezeichnet. Sie erhielten eine Fahne und eine Plakette.

Umweltschutz ist spannend: Lehrerin Stephanie Bekcer-Just, Schüler Aaron (10), Cornelia Ali vom Förderverein, Lehrerin Diana Terhorst und Schülerin Emma (9) am Mikroskop der Grundschule Mehr. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Das Programm unterstützt die Anstrengungen für eine nachhaltige Lebensweise und mehr Umweltschutz. Dieses Engagement für den Natur- und Artenschutz sei auch bitter notwendig, sagte Landrat Wolfgang Spreen in seiner Ansprache: „Die Ressourcen der Erde sind nicht unendlich.“

Der Gedanke des Umweltschutzes zieht sich durch alle ausgezeichneten Projekte. So hat die Kindertagesstätte St. Vincentius in Rees-Mehr sich mit dem Thema Insekten beschäftigt und den Weg von einer Raupe bis zum Schmetterling begleitet. „Wir haben Blumen gepflanzt und Distelfalterraupen aufgezogen“, erzählt Kita-Leiterin Irmgard Stevens. 18 Kinder haben mitgemacht und eine Dokumentation über den Lebenszyklus eines Falters angelegt.

Auch die Lindenschule in Mehr beschäftigte sich mit einem Naturschutzthema. Hier widmete man sich dem Lebensraum Wasser und inspizierte das Gewässer „Renne“ in Mehr, erzählt Cornelia Ali vom Förderverein der Schule. Im Unterricht habe man dann das Thema aufgegriffen und erläutert wie man Wasser sparen kann und wofür Wasser überall benötigt wird. Die gesamte Grundschule war im Boot und kooperierte eng mit dem Wahrsmannshof in Bienen. 90 Schüler haben mitgemacht.

as Förderzentrum Grunewald hat sich mit den Möglichkeiten des Recyclings beschäftigt. Mit Erfolg: Auf Anregung der Schule hat der Kreis Kleve alle kreiseigenen Schulen mit recyceltem Papier ausgestattet. „Ich bin stolz darauf, dass die Schüler diesen Gedanken der Nachhaltigkeit auch leben. Sie fragen die Lehrer jetzt schon kritisch, wenn eine Seite nicht doppelseitig kopiert wurde“, erzählt Lehrer Marco Franken.

Die Leegmeer-Grundschule in Emmerich hat ebenfalls einen Schulgarten angelegt und mit den Klassen des 3. Jahrgangs bestückt. Die Schüler zogen Pflanzen vor, sie säten und zupften das Unkraut. Die Ernte bereicherte das gesunde Frühstück durch Salat, Kräuter und Beerenfrüchte, erzählt Lehrerin Danae Giaourakis.