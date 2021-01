Selbstständige aus Emmerich bangt um ihren Lebenstraum

Ruhig und leer ist es derzeit im Sportstudio You can Fight von Melanie Fischer.

Emmerich Melanie Fischer aus Emmerich hat sich 2019 selbstständig gemacht. Lockdown zwingt sie, weiteren Job anzunehmen. Sie bangt um ihren Lebenstraum.

Melanie Fischer bangt um ihren Lebenstraum. "Es täte mir sehr weh, wenn ich ihn wegen der derzeitigen Lage aufgeben müsste", sagt die Emmericherin. Ende 2019 hat sie sich einen lang gehegten Wunsch erfüllt und in der Hansestadt an der Hühnerstraße in Emmerich ein . Menschen in Bewegung zu bringen, "und einen Anlaufpunkt für jeden zu schaffen", das war ihr Traum.

Doch dieser droht nun zu platzen. "Seit der Eröffnung hatten wir vielleicht insgesamt ein halbes Jahr richtig geöffnet", so die 41-Jährige. Das geht an die finanziellen Reserven.

Das Credo lautet Durchhalten

Denn anders als viele immer denken würden und es die Politik auch suggeriert: "Coronahilfe bekomme ich nicht". Dafür hätte ihr Studio das ganze Jahr 2019 bereits schon geöffnet sein müssen, sagt sie. "Wenn ich jetzt zumindest etwas kriegen würde, dann müsste ich das auch fast komplett zurückzahlen".

Daher versucht sie weiterhin durchzuhalten. "Was nicht einfach ist", wie sie zugibt. Denn wirkliche Kundenakquise nach der Eröffnung zu betreiben, "das war fast nicht möglich. Kaum hatten wir richtig eröffnet, mussten wir auch schon wieder schließen", so Fischer. Und während eines Lockdowns schließt natürlich keiner eine Mitgliedschaft in einem geschlossenen Sportstudio ab.

Während des Lockdowns haben viele Kunden gekündigt

Mehr noch: "Leider haben während der Zeit des Lockdowns bereits 30 Mitglieder gekündigt". Dabei versucht Melanie Fischer so gut es geht ein Angebot zu machen. "Etwa mit Kursen online via Zoom". Doch das ersetze für viele scheinbar nicht das Training vor Ort. "Ich kann derzeit leider nichts anderes anbieten. Ein Lieferservice funktioniert bei mir eben nicht", sagt Fischer.

Das Problem am Lockdown und dem geschlossenen Studio: "Natürlich muss ich weiterhin auch Miete für die Räume, die wir zuvor extra renoviert haben, bezahlen". Damit dies auch weiterhin funktioniert, "habe ich bereits einen Job als Verkäuferin in Teilzeit angenommen. Und werde wohl auch noch einen weiteren suchen".

Projekte geschoben, weiteren Job angenommen

Denn: Als Selbstständige fehlen ihr nicht nur die Einnahmen aus dem Sportstudio. Auch Honorare aus ihrer Arbeit im Haus der Familie und auch durch Präventionskurse, die sie in den Schulen gibt, bleiben derzeit aus. Froh sei sie, dass zumindest ihr Mann weiterhin eine Festanstellung hat. Immerhin leben im Hause Fischer drei Kinder.

Um soweit alles stemmen zu können, "schieben wir natürlich einige Projekte und was geht weiter nach hinten, um Geld zu sparen". Und dennoch: "Ich hoffe, dass wir mit dem Sportstudio durchhalten können". Sollte die Lage nicht besser werden, bliebe nur eine Konsequenz. "Dann müsste ich das Studio schließen". Da der Mietvertrag auf zwei Jahres ausgelegt ist, "steht diese Entscheidung in April/Mai an", sagt Fischer.

Ein Wunsch: Unterstützung!

Was sich Fischer wünscht? "Unterstützung!". Von der Politik in Form von Hilfen. "Aber auch von den Emmerichern", so Fischer, die gehofft hatte, dass diese froh um das Angebot des Sportstudios mitten in der Stadt seien. Dankbar sei sie Bürgermeister Peter Hinze. "Er ist immer erreichbar und ansprechbar. Und mit Rat und Tat steht er zur Seite".

Wie es um die Zukunft ihres Traum bestellt ist, wird die Zeit zeigen. "Und eben der Umstand, wann wir wieder öffnen können". Bis dahin bleibt Fischer in ihrer Freizeit nicht untätig. "Ich bilde mich online fort. Unter anderem im psychologischen Bereich". Stillstand, so die Sportskanone, gibt es bei ihr nicht.

