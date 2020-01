Stadt und Politik auf der Suche nach Bauland in Isselburg

Darüber sind sich eigentlich alle einig: Isselburg braucht mehr Platz. Oder besser: Mehr Platz zum Bauen. Denn Bauland ist im Stadtgebiet rar gesät. Grund hierfür sind vor allem die vom Hochwasser betroffenen Flächen, die nicht so einfach bebaut werden können.

Die FDP Isselburg hat daher nun einen Antrag gestellt, der ein Stück mehr Bauland generieren sollte. Letztlich setzten sich die Freien Demokraten mit diesem Ansinnen nicht ganz durch. Stattdessen wurde erst einmal ein CDU-Antrag beschlossen.

FDP einige Flächen zusammenfassen

Die FDP hatte beantragt, Flächen innerhalb des Baugebietes Paßhof II zu einem möglichen Baugebiet zusammen zu fassen, die nicht als hochwassergefährdet eingestuft sind.

„Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die Flächen entlang der Werther Straße, die in einem ersten Schritt als Wohngebiet ausgewiesen werden könnten. Sobald die nötigen Hochwasserschutzmaßnahmen umgesetzt sind, sollte das Wohngebiet in Richtung Klev’sche Landwehr erweitert werden“, erklärten die Freien Demokraten schriftlich in ihrer Begründung.

Gespräche mit Bezirksregierung machen kaum Hoffnung

Warum sie den Antrag stellten? Ohne die Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen, werde es das seit Jahren angedachte Baugebiet Paßhof II in der gewünschten Form nicht geben, so Fraktionschef Kevin Schneider. Die jüngsten Gespräche mit der Bezirksregierung hätten dies noch einmal ausdrücklich bestätigt. Zudem würde die Umsetzung von Maßnahmen zum Hochwasserschutz noch viele Jahre in Anspruch nehmen, bis ein belastbarer Ausgleich für die Flächen des geplanten Baugebietes Paßhof II (ursprüngliche Form) als nachgewiesen darstellbar ist.

Im Ortsteil Isselburg gebe es aber aus Sicht der FDP den dringenden Bedarf zum Bauen, daher der laut FDP mit der Ausweisung der zunächst überschwemmungsgebietsfreien Flächenrund 56.000 Quadratmeter Bauland schaffe könnte.

Das sagen die anderen Parteien

Für die SPD war der Antrag zuviel des Gutes. „Der Antrag ist nicht real“, so Felix Kleideiter und verwies etwa auf den Investor, den es bereits für Paßhof II gebe. Ein Erschließen sei kaum möglich, da bekanntlich Grundstückseigentümer an der Werther Straße keine Flächen abgeben wollen. „Und eine Erschließung des Gebietes macht nur komplett Sinn“, so Kleideiter.

Uwe Übelacker bestätigte das Problem, des unauffindbaren Baulandes in Isselburg: „Ja, es ist sinnvoll nach Bauland zu gucken. Aber mit dem Vorgehen der FDP schießt man quasi den Investor von Paßhof II in den Wind.“

Häusler bringt neuen Vorschlag ins Spiel

Während also der Antrag der FDP keine Mehrheit fand, konnte ein Vorschlag der CDU die übrigen Politiker überzeugen. „Wir können das Thema schon angehen, doch sollten wir erst einmal die Grundstückseigentümer anschreiben und schauen, ob sie Land verkaufen“, erklärte Frank Häusler. Ein Vorschlag, den auch Bürgermeister Michael Carbanje bekräftigte: „Wir brauchen Bauland und die Suche danach, würde ich auch unterstützen.“

Bei elf Ja-Stimmen von CDU und SPD, zu zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen wurde nun die Stadtverwaltung Isselburg damit beauftragt, die Grundstückseigentümer im potenziellen Teil des Baugebietes Paßhof II anzuschreiben.

Kevin Schneider gibt Stellungnahme ab

Gar nicht einverstanden damit zeigte sich FDP-Fraktionschef Kevin Schneider, der sich am Tag nach der Ausschusssitzung schriftlich zu Wort meldete: „Die erneute Verzögerung der Planung neuer Baugebiete in überschwemmungsfreien Gebieten im Ortsteil Isselburg ist ein Armutszeugnis für unsere Stadt. Gerade die CDU, die ebenso immer kritisiert, dass in Isselburg keine Entwicklung stattfindet, sorgt mit ihrer Unterstützung für Vertagungen und Verzögerungen für den Stillstand in unserer Stadt.“ Der Bürgermeister müsse im Planverfahren sowieso frühzeitig auf die Eigentümer zugehen – das sei gesetzlich geregelt, so Schneider.

„Der jetzt gefasste Beschluss des Bauausschusses macht der Verwaltung doppelte Arbeit, bringt Isselburg aber nicht weiter. Wenn CDU, SPD und Grüne die Planung neuer Baugebiete im Ortsteil Isselburg weiter ständig vertagen und verzögern, sind wir wirklich irgendwann 20 Jahre weiter – das können wir uns nicht leisten!“