Trotz Zug-Absage: Hier wird in Emmerich Karneval gefeiert

Emmerich. Der Tulpensonntagszug in Emmerich ist abgesagt, ebenso der Umzug in ‘s-Heerenberg. Die NRZ verrät, wo trotzdem Karneval gefeiert wird.

Der Emmericher Tulpensonntagszug fällt 2020 aus. Das haben die Verantwortlichen am Samstagabend entschieden. Ebenso wurden am Sonntagvormittag auch die Umzüge in Kranenburg und ‘s-Heerenberg abgesagt.

Während für die Umzüge auf deutscher Seite noch keine Ersatztermine feststehen, haben die niederländischen Nachbarn schon bekanntgegeben, dass der Karnevalszug in ‘s-Heerenberg am Rosenmontag nachgeholt werden soll.

Germania liegt an der Promenade

Auch wenn es am Tulpensonntag in Emmerich keinen Umzug geben wird, so haben die Jecken in mehreren Lokalitäten die Gelegenheit, Karneval zu feiern.

So wird bei Franz in der Societät (ausverkauft) und im Kapaunenberg (noch einige Restkarten) gefeiert. Ebenso macht das Schiff Germania an der Promenade Halt – und das schon um 10.30 Uhr. Dort kann zu einem Eintritt von fünf Euro gefeiert werden.

Familienfeier im Juca abgesagt

Ebenso freut sich der Saal Slütter ab 13 Uhr auf Karnevalsgäste. Der Eintritt ist hier frei. Und auch das Mambo an der Baustraße lädt ausdrücklich Eltern und Kinder ein, bis um 17 Uhr dort gemeinsam zu feiern. Denn: Bereits Samstagabend haben die Organisatoren die Familien-Karnevalsfeier im Juca abgesagt.