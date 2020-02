Volksbank Emmerich-Rees plant neue Grundstücke in Elten

Die Volksbank Emmerich-Rees möchte noch in diesem Jahr in Elten ein neues Baugebiet für 20 Wohneinheiten in Angriff nehmen. Dies teilte der Vorstand jetzt mit. So wolle man an der Beeker Straße unterhalb der Gerritzens Mühle zwanzig Baugrundstücke in den Verkauf bringen. Hier sei ein individuelles Bauen erlaubt, so Vorstand Ralf van Bruck. Ebenfalls in Elten – im Haagschen Feld – gebe es einige, wenige freie Grundstücke.

80 freie Grundstücke in Anholt

Ein großes Baugebiete vermarktet die Voba in Anholt. Im Linders Feld gibt es 140 Baugrundstücke, davon seien jetzt 60 verkauft, 80 Grundstücke sind noch frei. Neben dem klassischen Einfamilienhaus sind hier auch Eigentumswohnungen möglich. Die lukrativen Wohnungen am Emmericher Parkring seien bereits alle verkauft, so die Volksbank.

Ralf van Bruck und Holger Zitter sehen noch keine Anzeichen einer Überhitzung des Immobilienmarktes. Zwar liegen die Preise auch in Emmerich schon bei 8,50 bis 9 Euro, aber „das sind die Preise für einen Neubau“, so van Bruck. Die Immobilie könne man am Niederrhein immer noch als einen sicheren Hafen für Anleger beschreiben.

Provisionsgeschäft soll ausgeweitet werden

Um profitabler zu werden, möchte die Volksbank Emmerich-Rees auch das Provisionsgeschäft weiterhin verbessern: „Dieses Geschäftsmodell müssen wir weiterentwickeln“, so van Bruck. Man sei stolz darauf, dass der Vertrieb 2019 ein starkes Geschäftsjahr hingelegt habe. Wie berichtet verbindet die Volksbank das kostenfreie Treue-Konto mit dem Abschluss von Versicherungen, Darlehnsverträgen oder Geldanlagen. Diese müssen bei einem Unternehmen der genossenschaftlichen Gruppe abgeschlossen werden.