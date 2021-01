Wirtschaftsforum Rees stellt Programm für 2021 vor

Rees 2021 wird für Unternehmer kein leichtes Jahr. Das Wirtschaftsforum Rees hat daher neue Formate für das Fortbildungsprogramm entwickelt.

Die Gutscheinaktion des Wirtschaftsforums Rees läuft weiterhin perfekt. Wobei - "perfekt ist eigentlich noch untertrieben", erklärt der zweite Vorsitzende Frank Stefan Alì und lacht. Noch bis zum 28. Februar kann jeder mittwochs und samstags an der Verlosung teilnehmen und einen Gutschein für ein Reeser Restaurant oder Geschäft gewinnen. Dass jedes Mal durchschnittlich 40 Personen mitmachen, ist ein riesiger Erfolg. Denn, das sagt Alì: Nicht nur die Reeser und ihre Wirtschaft profitieren, zudem bringt sich so das Wirtschaftsforum Rees selbst ins Gespräch und bewirbt damit auch die neuen Fortbildungsangebote für 2021.

Gabriele Galler ist die neue Vorsitzende des Arbeitskreises Fortbildung und gemeinsam mit ihren Kollegen hat sie sich inmitten der Corona-Pandemie erst einmal gefragt: "Was können wir eigentlich anbieten?" Einiges. Denn schon im vergangenen Jahr hat das Wirtschaftsforum Rees bewiesen, dass es digital gut aufgestellt ist. Und so können Unternehmer erneut auf verschiedene Angebote im Internet zurückgreifen, darunter die Videos zu den Themen Sicherheit im Unternehmen, Unternehmensentwicklung und Selbstmanagement.

Unternehmen stellen sich vor

Stattfinden werden auch wieder der Erste-Hilfe-Kurs sowie die Gabelstapler-Ausbildung, allerdings unter den geltenden Corona-Schutzmaßnahmen. Der Erste-Hilfe-Kurs findet am 5. März sowie am 28. Mai jeweils von 14 bis 20 Uhr im RBU-Gebäude statt und kostet 40 Euro. Sich zum Gabelstapler ausbilden lassen können Interessierte jeweils samstags am 17. Februar, 27. März, 24. April und 19. Juni zwischen 8 und 15.30 Uhr bei der Firma Hövelmann, die Kosten für die Ausbildung liegen bei 120 Euro und für die Auffrischung bei 60 Euro.

Für das neue Jahr hat sich das Wirtschaftsforum Rees aber auch ein ganz neues Format überlegt, wie das neue Mitglied Peter Schrooten erklärt: "Wir wollten eine Plattform schaffen, auf der sich die Unternehmen persönlich präsentieren und Informationen austauschen können." Los geht es am 22. Februar mit dem ersten Treffen, das coronakonform online und von 13.30 bis 14.15 Uhr sowie von 18.30 bis 19.15 Uhr stattfinden wird. Durch die verschiedenen Uhrzeiten soll sich nach und nach herauskristallisieren, welche Zeit den meisten am besten passt.

Wirtschaftsforum Rees hat 105 Mitglieder

Das Konzept des monatlich stattfindenden Formats ist schnell erklärt: Zwei Unternehmen präsentieren sich, beim ersten Mal sind es Kaffeemanufaktur Rheinkult und Stempel-Finanz sowie beim zweiten Mal am 22. März Kersten Motorgeräte und Dreimalacht. Es soll allerdings nicht nur um die Erfolgsgeschichten der Unternehmen gehen, sondern auch einen Austausch untereinander und Informationen für jeden bieten. Denn, das betont Schrooten, die Veranstaltungen sind ausdrücklich nicht nur für die 105 Vereinsmitglieder gedacht: "Jeder kann mitmachen."

Seine Wirk- und Anziehungskraft auf die Reeser Wirtschaft und Bürger will das Wirtschaftsforum gerade in diesem Jahr wieder beweisen. Nach der Halloween-Martin-Nikolaus-Advent-Frühjahrs-Aktion, wie das Gewinnspiel mittlerweile heißt, soll nun auch das Fortbildungsprogramm 2021 dazu beitragen.

>>>Kontakt zum Wirtschaftsforum Rees

Weitere Informationen zum Fortbildungsprogramm des Wirtschaftsforums Rees gibt es im Internet unter www.wifo-rees.de.

Falls Interessierte einen konkreten Bedarf, Fragen oder Ideen zu den Themen haben, können sie sich gerne melden per E-Mail an dialog@wifo-rees.de oder telefonisch unter 02857/6819226.