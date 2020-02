250 neue Bäume für das Stadtklima

Die FDP im Rat der Stadt hat ihre „grüne Seele“ entdeckt. In einem Antrag an die Bürgermeisterin fordern die Liberalen „Sicherung und Ausbau des städtischen Baumbestandes“. Der Antrag wird in der kommenden Sitzung des städtischen Liegenschaftsausschusses am Dienstag, 3. März, ab 17 Uhr öffentlich beraten.

„Im Zuge des Klimawandels und der Auswirkungen von Hitze- und Starkregenereignissen gewinnt die innerstädtische Begrünung stark an Bedeutung. Durch Stadtbäume, Dach und Fassadenbegrünung, Grünflächen und Parks sowie Urban Gardening kann positiver Einfluss auf das Stadtklima genommen werden. Hohe Temperaturen können gesenkt und Versickerungsmöglichkeiten geschaffen werden“, begründet Fraktionsvorsitzender Michael Schwunk den Antrag der Liberalen. Viele Kommunen führten zur Transparenz, Beteiligung der Bürger, aber auch dem Ausschluss von Haftungsrisiken digitale Baumkataster ein. Dadurch sei immer eine Bestandsanalyse möglich. „Wichtig ist, dieses Kataster für die Bürger öffentlich zur Verfügung zu stellen“, so Schwunk.

Klimabudget nutzen

Im Einmündungsbereich zur Carl-Vom-Hagen-Straße werden ebenfalls Bäume gefällt. Der Grund: Zur Erschließung des Zassenhaus-Geländes wird die Kreuzung einem Kreisverkehr weichen müssen. Foto: Bernd Richter / WP

Zugleich fordert die FDP-Fraktion 250 neue Bäume, das Klimabudget könne hierfür verwandt werden. Bisher hat Schwelm 2500 Bäume im Begleitgrün, 1150 in Parks, 300 auf Spielplätzen, 370 auf Sportflächen und 500 an städtischen Gebäuden. Schwunk spricht von einer notwendigen und machbaren Steigerung des Stadtgrüns.

Bäume auf städtischen Flächen und Plätzen müssten zudem besonderen Schutz genießen. „In der Vergangenheit und in aktuellen Planungen ist es häufig vorgekommen, dass vorhandene Bäume gefällt wurden, wenn Sanierungen, Neugestaltungen oder Umbauten geplant und durchgeführt wurden. In Zukunft soll die Verwaltung bei Planungen, Ausschreibungen und Wettbewerben prüfen, ob die vorhandenen Bäume zu erhalten sind“, sagt Michael Schwunk. Und weiter: „Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf die Information der Bürger über notwendige geplante Baumfällungen ist eine wichtige Aufgabe der Verwaltung, um das berechtigte öffentliche Interesse an Schutz und Pflege der Stadtbäume zu berücksichtigen.“

In Schwelm stehen in den kommenden Monaten und Jahren verschiedene Großbauprojekte (u.a. Rathaus, Schulen, Bäder, Feuerwehr, Kesselhaus, Neue Mitte,, Kulturhaus) an. Unter Tagesordnungspunkt 8 der Sitzung des Liegenschaftsausschusses am 3. März fordert die FDP-Fraktion auch unter Betrachtung der finanziellen und personellen Situation eine Prioritätenliste von der Verwaltung ein und verweist dabei auf ihren Antrag vom 27. Juni 2019.