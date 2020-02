AfD-Beben auch im Ennepe-Ruhr-Kreis

Noch am Mittwochabend, kurz nachdem FDP-Mann Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten Thüringens gewählt worden war, und sich Entsetzen in der Republik breit machte, trafen sich alle Ortsverbandsvorsitzenden der FDP aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis sowie Kreisvorsitzender Michael Schwunk mit dem weiteren Kreisvorstand zur Krisensitzung. Am Ende des Abends stand ein einstimmiges Votum, das die Partei um 22.13 Uhr an ihren größten Verteiler sandte. Tenor: Die EN-FDP fordert den sofortigen Rücktritt des Thüringer Ministerpräsidenten und schließt in den neun kreisangehörigen Städten sowie auf Kreisebene jegliche Zusammenarbeit mit der AfD aus.

Weltoffen und tolerant

Kreisvorsitzender Michael Schwunk macht mit Blick in den Osten deutlich: „Es darf keinen liberalen Ministerpräsidenten geben, der mit den Stimmen der AfD in das Amt gewählt worden ist.“ Die FDP Ennepe-Ruhr stehe für Weltoffenheit sowie Toleranz und lehne Extremismus und völkisches Denken entschieden ab. „Es gibt keinen Zweifel daran, dass Thomas Kemmerich mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Ministerpräsident zurücktreten muss“, sagte der heimische FDP-Landtagsabgeordnete Bodo Middeldorf.

Der Kreisvorstand fordert daher Thomas Kemmerich auf, mit einem Rücktritt den Weg zu Neuwahlen in Thüringen frei zu machen. „Dazu gibt es keine Alternative“, sagte Michael Schwunk im Gespräch mit dieser Zeitung am Donnerstagmittag, kurz bevor Kemmerich tatsächlich sein Amt wieder zur Verfügung stellte.

Was bedeutet der kurzfristige Schulterschluss mit den Rechten in Thüringen denn für die Kommunalwahl im Ennepe-Kreis am 13. September für die Liberalen? „Ich bin davon überzeugt, dass wir vor Ort trotzdem gewählt werden. Wir schließen in allen Städträten und im Kreistag jegliche Projekte, irgendwie geartete Zusammenarbeit oder Absprachen mit der AfD aus“, sagt der FDP-Vorsitzende von Partei und Fraktion im Ennepe-Ruhr-Kreis.

Umgang mit Hartmut Ziebs kritisiert

Ebenso hat sich Oliver Flüshöh – Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreistag sowie gemeinsamer Landratskandidat von CDU und FDP – mit diesem Thema beschäftigen müssen. Denn Kemmerich war auch der Kandidat, für den die CDU in Thüringen die Hände gehoben hatte.

In die Wahl zum Landrat 2020 gehen CDU und FDP mit Oliver Flüshöh als Kandidaten. von links: Kreisvorsitzender der FDP, Michael Schwunk, Landratskandidat Oliver Flüshöh, und Kreisvorsitzender der CDU, Dr. Ralf Brauksiepe. Foto: Stefan Scherer / Stefan Scherer / WP

Auf die Frage wie er nach der Wahl am 13. September – egal ob weiter in der Oppositionsrolle oder als Landrat – mit der AfD umgeht, falls diese erneut in den Kreistag gewählt wird, antwortet er im Gespräch mit dieser Zeitung: „Von unserer Seite aus wird es keine inhaltliche Zusammenarbeit mit der AfD geben.“

Wie diese mit dem ehemaligen Feuerwehrpräsidenten Hartmut Ziebs aus Schwelm umgegangen sei, habe ihm zuletzt deutlich vor Augen geführt, dass die Art und Weise, wie die AfD agiere nicht mit seinen Werten zu vereinbaren sei. „Die AfD hat es zu verantworten, dass Hartmut Ziebs und seine Familie Morddrohungen erhalten haben.“

Der AfD Konzepte entgegensetzen

Ebenso betont er: „Die AfD – und aus unserer Sicht auch die Linke – sind Parteien die demokratisch legitimiert sind.“ So sehr man sich auch dagegen sträube, man müsse sich in den Gremien mit ihnen auseinander setzen. „Wir dürfen niemandem seine verfassungsmäßigen Rechte nehmen“, sagt Flüshöh. Gleichwohl sagt er aber: „Nichts von dem, was die AfD macht – nämlich die Gesellschaft zu spalten, Ängste der Menschen für ihre zu instrumentalisieren – ist etwas wofür wir stehen.“

Michael Schwunk (FDP) Foto: Stefan Scherer / Stefan Scherer / WP

Oliver Flüshöh geht davon aus, dass die Rechten erneut in den Kreistag gewählt werden. Weil die handelnden Akteure jedoch andere seien als in der Vergangenheit, müssten sich die Mitglieder des Kreistags auch auf andere Umgangsformen einstellen. „Die AfD hat es auf Facebook angekündigt: Sie will destruktiv sein, sie will Streit erzeugen. Ich will aber konstruktiv sein, Dinge zum Wohl der Menschen im Kreis gestalten und aufbauen“, sagt der CDU-Mann.

Für ihn habe das Thema aber noch eine ganz andere Dimension und sei zeitgleich Arbeitsauftrag für die Parteien der Mitte. „Wir müssen uns als CDU sehr selbstkritisch fragen, warum es uns nicht gelungen ist, der AfD Konzepte entgegenzusetzen.“

Drittstärkste Kraft in Thüringen

Wie sich das rächen kann, hat die Landtagswahl in Thüringen gezeigt. Dort ist die AfD zur drittstärksten Kraft aufgestiegen und holte mehr als doppelt so viele Stimmen wie die SPD. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass die Rechtspartei auch bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ihre Ergebnisse steigert.